В Австрії на виборах перемогла ультраправа партія, яка підтримує Росію: що це означає для України

Антимігрантська та дружня до Росії партія отримала рекордні 29 відсотків голосів за попередніми результатами.

На виборах в Австрії вперше перемогли ультраправі. Лідирує за попередніми результатами "Австрійська партія свободи". Вона спирається на нацистську ідеологію і заснована колишніми членами СС та нацистськими ветеранами. Партія виступає за обмеження мігрантської політики та за дружбу із Росією. Тепер "Партія свободи" може увійти в коаліційний уряд, однак шанси обійняти найвищу посаду канцлера країни у її лідера невеликі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталки Фібріг.

Уперше в повоєнну історію країни ультраправа "Партія свободи" здобула перемогу на загальнонаціональних виборах. Антимігрантська та дружня до Росії партія отримала рекордні 29 відсотків голосів за попередніми результатами. Це майже вдвічі більше, ніж на минулих виборах.

Правоцентристська "Австрійська народна партія", яка наразі очолює уряд, отримала 26% голосів і зазнала рекордних втрат. Втратили голоси також "Зелені" з результатом 8 відсотків, соціал-демократи з рекордно низьким для них рівнем у 21 відсоток, і трохи покращила показники "Ліберальна партія" до 9 відсотків голосів.

"Сьогоднішні результати не могли бути яснішими", - заявив Герберт Кікл, лідер і головний ідеолог "Партії свободи".

Він хоче очолити уряд і стати фольксканцлером, або "народним канцлером" - саме так колись називав себе Адольф Гітлер. "Партія свободи" заснована в 1950-х роках колишніми членами СС та нацистськими ветеранами. Наразі вони намагається применшити своє нацистське минуле і прагне зобразити себе як антиістеблішмент і альтернативу мейнстрімнимполітичним силам.

В Австрії перемагає проросійська партія

"Партія свободи" йшла на вибори з пропагандою "фортеці Австріі" та видворенням людей неєвропейського походження, які начабто не змогли інтегруватися. Там вірять у теорію, що в Європі відбувається спланована заміна корінного білого населення небілими мігрантами. Кікл хоче зняти антиросійські санкції і розбудовувати економічне та енергетичне партнерство з Росією, Україні пропонують мирні переговори з Росією, відмову від НАТО і власних територій, а себе лідери демонструють як голуби миру.

Ще п'ять років тому ця партія оскандалилася під час так звоного Ібіцагейт, коли поширили відер, на якому тодішній віцеканцлер від цієї партії Штрахе погоджувався на просування російських інтересів в обмін за російські гроші.

Після оголошення попередніх результатів виборів біля будівлі австрійського парламенту відбувся спонтанний протест. Люди вигукували - нацисти, геть із парламенту. За конституцією Австрії рішення щодо урядових кандидатур приймає Александр Ван дер Беллен, колишній лідер "Зелених". Він навряд чи висуне Кікля на посаду канцлера. Однак ігнорувати сильні результати "Партії свободи" буде важко, тому велика вірогідність, що вони таки зайдуть до уряду. Процес формування урядової коаліції займе в Австрії наступні місяці. Для Європи і для України це означає, що популістські антимігрантські та проросійські сили продовжують набирати висоту і урядів на зразок прем'єра Угорщини Віктора Орбана в Європі може ставати більше.

На виборах в Австрії уперше перемогли прихильники Росії! На що вони здатні?

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 30 вересня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

Читайте також: