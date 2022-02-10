В Берліні тривають переговори у "нормандському форматі": про що домовляються представники країн

В Берліні тривають переговори у "нормандському форматі": про що домовляються представники країн

Це друга зустріч політичних радників від початку 2022 року.

У Берліні триває зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" – України, Франції, Німеччини та Росії. Українська делегація на переговорах має за мету провести обмін полоненими та розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи. Україну представляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Що наразі відомо про зустріч і про що там можуть домовитися – у сюжеті ТСН.19:30.

Зустріч радників розпочалася із запізненням. За попереднім графіком, переговори мали розпочатися о 14:00 за київським часом. Українська делегація прибула в Берлін вчасно. З яких причин затримався початок зустріч – невідомо. Берлін приймає учасників переговорів на віллі Борзіг – це резиденція німецького міністерства закордонних справ. Ця вілла розташована посеред лісу на березі озера.

Україну представляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Напередодні він провів зустріч зі ЗМІ і оголосив, що Україна намагається вирішити конфлікт мирно і дипломатичним шляхом. Йдеться, зокрема, про:

розблокування роботи Тристоронньої контактної групи.

оновлений запуск процесу обміну полонених,

відкриття пунктів пропуску по лінії розмежування.

"Базовий сценарій наших дій зараз – це змусити Росію знизити напругу, відвести війська до кордонів та з тимчасово окупованих територій і розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи. Базовий сценарій Росії зараз – це, навпаки, нагнітання ситуації з метою дестабілізації в Україні. Росія може знову нав'язувати Україні прямі перемовини з бойовиками з так званих республік. Так російський глава МЗС Сергій Лавров сьогодні дуже обурювався відмовою України це робити", - розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на переговорах у Нормандському форматі в Берліні

Скільки триватимуть переговори - невідомо. Після завершення зустрічі окремий брифінг в посольстві України дасть Андрій Єрмак, так само окремо в посольстві Росії говоритиме російський учасник Дмитро Козак.

Відомо, що в понеділок, 14 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц вилетить до Києва, а днем пізніше до Москви.

Варто зазначити, два тижні тому радники "нормандського формату" бачилися в Парижі. Тоді переговори тривали понад 8 годин, але прориву і не дали. Після зустрічі вони заявили: разом розглянули Мінські домовленості і зійшлися, що Київ і Москва мають багато розбіжностей щодо їх виконання. Російський представник Дмитро Козак говорив, що сторони повинні зійтися на єдиному підході виконання Мінський угод.

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