В бій іде все: армія Росії оскаженіла на фронті, Жданов розкрив підступний план Путіна

Володимир Путін / © ТСН.ua

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Російська армія під час війни в Україні посилила атаки на фронті. За добу 1 травня відбулося 199 боєвих зіткнень. Найбільше росіяни, за даними Генерального штабу ЗСУ, атакували на чотирьох напрямках: Покровському, Курському, Лиманському і Новопавлівському.

Яка ситуація там та чого чекати на фронті у найближчі місяці — про це у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Яка ситуація на фронті

За його словами, найважча ситуація наразі на трьох напрямках: Лиманському, Торецькому і Покровському.

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«У нас таких три напрямки. Я кажу, три з половиною оперативних напрямках, де сама важка ситуація. Це Лиманський, це Торецький, Покровський і вони міняються — Новопавлівський і Краматорський», — каже Олег Жданов.

Покровський — напрямок головного удару, де ворог хоче вийти на перетин трьох кордонів — Запорізької, Дніпропетровської і Донецької областей для подальшого розвитку.

«Російське командування, скоріше за все, вважає, що це найкоротший шлях для обходу наших військ на Гуляйпільському і Оріховському напрямках. Удар з північного сходу в напрямку Запоріжжя і відрізання двох наших оперативних напрямків від основних сил. Тому Покровський — вони рвуться із усіх сил і там найвища бойова активність російських військ», — пояснює Олег Жданов.

На Лиманському і Торецькому напрямках, за його словами, російська армія намагається сформувати плацдарми для подальшого охоплення Слов’янсько-Краматорської житлової агломерації.

«Тому що це остання велика житлова агломерація, яка залишилась під нашим контролем. Стосовно Лиманського напрямку, там у нас ситуація хоч і вкрай важка, але вона більше контрольована з боку наших військ. Нам вдається більше стримувати противника. А от Торецький напрямок на стику з Покровським — вони зараз вздовж траси хочуть висунутися на розвилку доріг, яка йде на Костянтинівку. І головне завдання — це просунутися в бік Костянтинівки, тому що тоді Часів Яр у напів оточенні опиняється. Ну і Костянтинівка-Дружківка — це південні ворота Краматорська. Тому вони там так тиснуть», — каже Олег Жданов.

Де армії РФ вдається просуватися

Стик оперативних напрямків і різне управління військами там завжди вважається найбільш слабким місцем, пояснює експерт. Внаслідок чого російській армії вдається просуватися.

«Що ми і спостерігаємо з вами. Тому що ворог то справа, то зліва від траси потрохи просувається. Я маю на увазі в районі Сухої Балки. Ну і от сьогодні ми маємо за минулу добу захоплення російськими військами Тарасівки. Це вже Покровський напрямок, інша сторона цієї траси. От тут ця ділянка, південний фланг Торецького напрямку і північний фланг Покровського напрямку — їхній стик — це фактично єдина ділянка, де російським військам ще вдається просуватися. Решту фронту можна сказати, що ми не то, що стабілізували, принаймні зупинили просування російських військ», — каже Олег Жданов.

Чого чекати на фронті в найближчі місяці

Олег Жданов каже, найближчим часом російська армія буде готуватися до літньої кампанії 2025. Водночас сьогодні ворог намагається тримати високий рівень бойової активності — понад 190 бойових зіткнень на добу.

«Ви ж не забувайте, що тут залишаються лічені дні до 9 травня. До цього „побєдобесія“. Путіну ж треба щось казати з трибуни. Тому для них було б добре або прорватися на кордон Дніпропетровщини, там встромити в землю флагшток із триколором російським і сказати, що „ось ми тут“. Неважливо, що ми потім їх там ліквідуємо. Або захопити якийсь плацдарм, який би можна було продати як успіх на параді 9 травня. Хоча він під великим питанням, тому що сьогодні вже навіть Китай звернувся до нас з проханням не бити, бо Сі Цзиньпін хоче їхати до Москви. Щоб ми гарантували, що не будемо бити по червоній площі», — каже Олег Жданов.

За його словами, влітку буде підходити до завершення прихована мобілізація в Росії, яка зараз триває під виглядом чергового призову.

«Чому прихована мобілізація? Тому що у них Держдума дозволила підписувати контракт одразу після прийняття присяги. Так що фактично це прихована мобілізація. Я думаю, що десь на червень-липень вони готують наступальну операцію і, скоріше за все, вона буде саме з цих плацдармів. Від Лимана, із Лиманського напрямку і з Краматорського чи Покровського напрямку. Саме з метою охоплення та подальшого захоплення Славянсько-Краматорської агломерації», — вважає Олег Жданов.

Інтенсивність боїв збільшиться

Водночас, на його думку, інтенсивність боїв під час літньої кампанії буде ще більшою. Адже сьогодні ми не бачимо на фронті новітніх зразків російської техніки, яку вони продовжують виробляти.

«Є відремонтована, є відновлена техніка. І техніки доволі мало, вони рідко її використовують. Іноді бувають такі епізоди, коли вони там можуть якось масовано застосувати техніку — 20, 30, і іноді навіть 40 зразків. А от новітньої техніки немає. Вони ж виробляють до 90 танків Т-90 на рік. Але їх немає на полі бою. Я так розумію, що вони готують якесь угруповання на літню кампанію. І там, скоріше за все, вони будуть намагатися прорвати нашу оборону. А для того, щоб її прорвати, потрібно буде щось вже посерйозніше, чим те, що є на сьогоднішній день на фронті», — каже Олег Жданов.

Раніше ми писали про те, що Росія може розпочати новий наступ на Україну влітку 2025 року. Чимало аналітиків зазначають, що президент РФ Володимир Путін не відмовиться від своєї цілі — захопити якомога більше українських земель і продовжуватиме воювати.