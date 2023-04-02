В Бородянці до річниці звільнення міста створили скульптуру зі знаменитого фото: дівчинка розгубилась від слави

Цього тижня у різних містах Київщини відзначають річницю звільнення, вшановують українських бійців, які чинили нездоланний опір, та усіх невинних жертв окупаційного війська. Кілька днів тому річницю деокупації відзначав Ірпінь, потім Буча і от сьогодні - звільнення від росіян святкує Бородянка, у якій після навали рашистів залишились величезні руйнування і чимало зафіксованих злочинів проти цивільних, йдеться в ТСН.

На вулиці Центральній, яку найбільше понівечили російські окупанти, сьогодні відкрили пам'ятник - скульптура під назвою "Дівчинка під сонцем". Її прототипом стало фото, на якому місцева дівчинка катається на гойдалці на тлі зруйнованої багатоповерхівки. Нині той будинок знесли, бо він відновленню не підлягав, а гойдалка стоїть. А біля неї тепер ще й скульптура, яка уособлює перемогу життя над руйнуванням. “Тут є діти, тут життя не зупинилося. Після того, як я познайомилася з цією прекрасною дівчиною, я зрозуміла, що ви дійсно сповнені рішучості і це дає сподівання не лише на майбутнє, а й перемогу”, - каже пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Дівчинка ж, яка на фото, каже, що бачила, як її фотографували і думала, що максимум фото з’явиться у фейбуці, а от такої слави не чекала.

Рівно рік тому, 2 квітня 2022 року Міністерство оборони України офіційно повідомило, що столичний регіон звільнено від загарбників. Росіяни вдерлися на територію області у першу ж добу повномасштабного вторгнення, намагались прорватись до столиці, але після майже півтора місяця запеклих боїв їх прогнали геть за кордон.

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