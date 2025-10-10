- Дата публікації
В Бучі шукають очевидців розстрілів чоловіків
Свідків подій, які шокували весь світ, просять відгукнутись та розповісти про те, що відомо.
Масштаб злочинів росіян на території Бучі Київської області під час окупації цього міста у 2022 році виявився настільки великим, що працівники карного розшуку Нацполіції досі продовжують з’ясовувати обставини окремих епізодів.
Як повідомили в коментарі для ТСН.ua у департаменті карного розшуку Нацполіції, правоохоронці продовжують встановлювати потерпілих, свідків та очевидців тих трагічних подій.
«Якщо Ви володієте будь-якою достовірною інформацією щодо подій, які відбувалися під час окупації міста військами РФ, на території дитячого табору «Променистий» (вул.Вокзальна, 123), а також щодо осіб, яких утримували в будинку за адресою вулиця Лісова, 1-Б, то просимо зв’язатися зі слідчим за телефоном: +38(068)046-16-55. Ваші свідчення надзвичайно важливі для встановлення справедливості», — повідомили у департаменті карного розшуку Нацполіції.
Як розповів в коментарі для ТСН.ua секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський, під час окупації в 2022 році російські військові на території табору облаштували один із своїх штабів.
«Відповідно, всіх цивільних громадян, яких затримували, вони приводили туди. Після деокупації ми виявили, що в одному з підвалів була облаштована катівня. Були виявлені п’ятьох закатованих розстріляних цивільних чоловіків. Фактично страчених. Руки у них були зв’язані, постріли були зроблені у потилиці», — каже Тарас Шаправський.
За словами Шаправського, багатоповерхівка за адресою Лісова, 1-Б знаходиться впритул до цього табору.
До цього він додає, що, за його даними, станом на ці дні, є кілька десятків неопізнаних загиблих українців.
«Проблема у тому, що Буча — транзитне місто, є міжнародна траса. Багато з тих, хто їхав тоді з Києва чи з інших громад — вони їхали через Бучу. Їхні автівки були обстріляні, автівки згоріли вщент. Є тількі залишки тіл, фрагменти. Тому встановити цих осіб доволі складно. Фахівці взяли зразки ДНК. Але, якщо, наприклад, їхала родина та загинула, то звідки взяти зразок для порівняння?», — каже Тарас Шаправський.
Та уточнює, що таких тіл — кілька десятків.