В Бучі шукають очевидців розстрілів чоловіків

В Бучі розшукують очевидців звірств росіян / © ТСН

Масштаб злочинів росіян на території Бучі Київської області під час окупації цього міста у 2022 році виявився настільки великим, що працівники карного розшуку Нацполіції досі продовжують з’ясовувати обставини окремих епізодів.

Як повідомили в коментарі для ТСН.ua у департаменті карного розшуку Нацполіції, правоохоронці продовжують встановлювати потерпілих, свідків та очевидців тих трагічних подій.

«Якщо Ви володієте будь-якою достовірною інформацією щодо подій, які відбувалися під час окупації міста військами РФ, на території дитячого табору «Променистий» (вул.Вокзальна, 123), а також щодо осіб, яких утримували в будинку за адресою вулиця Лісова, 1-Б, то просимо зв’язатися зі слідчим за телефоном: +38(068)046-16-55. Ваші свідчення надзвичайно важливі для встановлення справедливості», — повідомили у департаменті карного розшуку Нацполіції.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський, під час окупації в 2022 році російські військові на території табору облаштували один із своїх штабів.

«Відповідно, всіх цивільних громадян, яких затримували, вони приводили туди. Після деокупації ми виявили, що в одному з підвалів була облаштована катівня. Були виявлені п’ятьох закатованих розстріляних цивільних чоловіків. Фактично страчених. Руки у них були зв’язані, постріли були зроблені у потилиці», — каже Тарас Шаправський.

За словами Шаправського, багатоповерхівка за адресою Лісова, 1-Б знаходиться впритул до цього табору.

До цього він додає, що, за його даними, станом на ці дні, є кілька десятків неопізнаних загиблих українців.

«Проблема у тому, що Буча — транзитне місто, є міжнародна траса. Багато з тих, хто їхав тоді з Києва чи з інших громад — вони їхали через Бучу. Їхні автівки були обстріляні, автівки згоріли вщент. Є тількі залишки тіл, фрагменти. Тому встановити цих осіб доволі складно. Фахівці взяли зразки ДНК. Але, якщо, наприклад, їхала родина та загинула, то звідки взяти зразок для порівняння?», — каже Тарас Шаправський.

Та уточнює, що таких тіл — кілька десятків.