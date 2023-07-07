В будинках пліснява і ростуть гриби: у Херсоні під обстрілами триває велике прибирання

Вже кілька тижнів поспіль у Херсоні тривають роботи з ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Дотепер на деяких вулицях із будинків досі відкачують воду, а мешканці беруться підраховувати шалені збитки, йдеться в ТСН.

На власному подвірʼї пенсіонерка Ганна Акимівна відмиває посуд від багнюки. Їй - 72, і ці десяток тарілок, каже, тепер усі її пожитки. З-під багнюки посуд вдалося витягнути відносно цілим, а от усе інше, що назбирала за життя - речі, меблі, техніка та сам будинок - знищила вода, яка стояла тут упродовж кількох тижнів аж по самий дах.

На городі прогнила картопля і всохли дерева, а в домі на стінах і вікнах - пліснява, подекуди ростуть гриби. “Цілого немає нічого. Я вже й до Бога зверталася, і до людей, але що я вже зроблю? Нічого не зроблю. Прийшла комісія, подивилася, кажуть 200 000 одноразово. Вистачить двісті тисяч, щоб це все відстроїть?” - переживає жінка.

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Поки її пустили пожити знайомі, а сюди вона щодня приходить прибирати. Допомагають їй волонтери, щодня виносять купи сміття. Масштаби катастрофи внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС - величезні.

Що люди виносять - далі прибирають комунальники. Часто приїжджають у відрядження групи з різних українських міст. “Є дорожні служби, водоканали. Є хлопці, які вже третій тиждень тут. Поки немає заміни, працюють”, - розповідає працівник бригади з Вінниці.

Волонтери подекуди досі відкачують воду з підвалів і ганяють жаб. Сушать стіни, десь - затуляють побиті вікна деревиною. На це постійно шукають гроші й руки.“Волонтери - на розрив. Нам зараз дуже необхідна допомога саме волонтерів на зачистку помешкань. Саме руки потрібні, молоді хлопці, які зможуть допомагати”, - каже благодійник Вадим.

Комунальники й волонтери - люди, на яких у Херсоні нині все і тримається. Їхню важку працю більшість місцевих розуміють і дякують, але знаходяться й ті, кому не догодили.

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