В будинках вода вище підвіконня: на Черкащині чекають на підтоплення ще десятків населених пунктів

Вода просто проковтнула двадцять будинків у Хрещатику - селі на три з половиною сотні душ, що недалеко від Черкас.

У п'яти областях - Волинській, Київській, Рівненській, Черкаській та Чернігівській - весняна повінь. Підтоплені житлові будинки, городи, подвір'я та сільгосп-угіддя. Вода прибуває в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг, і підніматиметься аж до травня. Порушено транспортне сполучення до 30-ти населених пунктів, а деякі села вода взагалі заблокувала, йдеться в ТСН.

Вода просто проковтнула двадцять будинків у Хрещатику - селі на три з половиною сотні душ, що недалеко від Черкас. Майже усе воно розташоване на підвищенні, а одна вулиця трохи нижче і на півострові, де річка Рось впадає в Дніпро. Саме мешканців цієї вулиці вода відрізала від решти села.

До обійсті Романа Рубана можна лише на човні, чоловік каже, що подекуди води до двох метрів. У будинку теж стоїть вода. “Ось 15 сантиметрів і це ще у нас участок не на найнижче і будинок на високому фундаменті. У деяких людей взагалі катастрофа заходить до ящиків з посудою на кухні, 1.5 метра води у хаті”, - каже чоловік.

Дружина Романа з дитиною евакуювалися, а він виїжджати із затопленого дому відмовився.

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Повінь таких масштабів востаннє була 50 років тому. Нині прирічкові населені пункти затоплені у багатьох регіонах. “Коли ми готуємося до таких паводків, іде регулювання водного рівня для скидів води, зараз через війну зазначених скидів попередніх не відбувалося… Всі паводки, які збираються з півночі країни, з сусідньої Білорусі , вони, на жаль, мають наслідки в тому сенсі, коли ми не можемо регулювати, як ми регулювали у попередні роки”, - пояснює голова Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Табурець.

На Черкащині вода прибувала просто на очах. Метр води нагнало за добу. Люди не були готові і ніхто не зміг виїхати. “Я спочатку холодильники, телевізори на стільці підняв, а тоді дивани, потім на столи, а зараз і на столах… Вище підвіконня вода і ніхто не попередив, ми б це могли вивезти”, - кажуть мешканці.

Рятувальники евакуювали п’ятьох людей. Решта - відмовилися і залишаються у своїх затоплених домівках. Собак вже вивозили по ночі. Тварин передавали з рук в руки і вантажили у болотохід рятувальників.

Вода у прирічкових селах лише підніматиметься, кажуть рятувальники. За їхніми прогнозами, до самого травня рівень води лише підвищуватиметься. Очікують щонайменше на пів метра. “Ухвалено рішення системно через Канівськеу ГЕС скидувати досить велику кількість води, зараз мова йде про 4 тис 800 кубів на секунду, я думаю до 7 тисяч. Вода буде стрімко ще підніматися, оскільки немає такого скиду на Кременчуцькому вузлі, то ми матимемо ще підтоплення декількох населених пунктів”, - впевнений Ігор Табурець.

Коли вода спаде і наслідки повені стануть очевидними, лише тоді може йти мова про компенсацію збитків, кажуть місцеві урядники. Створять відповідну комісію. Всі витрати ляжуть ймовірно на обласний бюджет, або бюджет громади.

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