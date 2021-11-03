В центрі Києва антивакцинатори перекривають рух транспорту та сваряться з водіями: фото, відео

В центрі Києва антивакцинатори перекривають рух транспорту та сваряться з водіями: фото, відео

Вулиця Грушевського - від Верховної Ради до Європейської площі вже не проїзна.

В центрі Києва антивакцинатори перекривають рух транспорту на вулицях. Виникають словесні конфлікти з водіями. Мітингувальники пропускають лише швидкі, а інші авто — можливо, раз на півгодини.

Про це повідомив кореспондент ТСН.ua з місця події.

"Люди з площі Конституції пішли урядовим кварталом, аби перекрити його. Вулиця Грушевського - від ВР до Європейської площі вже не проїзна. Люди ходять зеброю. Поліція стежить за рухом", - розповідає кореспондент.

Об 11:00 антивакцинатори планують прийти до Верховної Ради.

Зібралася загалом сотні людей. Кажуть, що доїхати до Києва було важко.

Організатори з'явилися з годину тому. Спілкувалися з мітингарями за допомогою гучномовців. З журналістами говорити відмовилися. Крім того, ображали їх та називати непристойними словами.

Нагадаємо, головні вимоги сьогоднішніх протестувальників: визнати карантин незаконним і скасувати всі обмеження для невакцинованих людей у "червоній" зоні.

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