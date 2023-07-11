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В центрі Києва спалахнула пожежа: дим видно з Труханового острова

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Олександр МарущакОлександр Марущак
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В центрі Києва спалахнула пожежа: дим видно з Труханового острова

У Києві на Поштовій площі виникла пожежа / Фото: із соцмереж

Поштову площу затягнуло білим димом, який піднявся у небо.

У Києві спалахнула пожежа на Поштовій площі, поруч з приміщенням, де знаходиться комунальне підприємство "Київпастранс".

Площу затягнуло білим димом, який піднявся у небо. За пожежею очевидці спостерігали з Труханового острову.

В ДСНС Києва ТСН.ua повідомили, що на Поштовій площі загорілося сміття.

Пожежу ліквідували. Судячи з фото, у великому контейнері складувалося сміття, яке сьогодні загорілося поруч з будівлею одного з головних транспортних офісів Києва.

Чому загорілося сміття і чому його вчасно не вивезли, поки невідомо.

Площу затягнуло білим димом / ©
Площу затягнуло білим димом

У поліції Подільського району сайту ТСН.ua підтвердили інформацію про пожежу і про те, що її вчасно загасили рятувальники, але поки невідомо, чому вона виникла.

Нагадаємо, у передмісті столиці 11 липня працюють сапери.

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Дата публікації
Перегляди
318
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