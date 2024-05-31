В Чернігові вбивця з поплічником декілька місяців працювали у підземеллі дитячого садочка: деталі

Стали відомі нові подробиці гучної та дещо кумедної історії, яка нещодавно сталася у Чернігові та нагадує сюжети відомих фільмів про пограбування банків.

Днями поліція Чернігівщини розповіла про те, що невідомі особи зробили довжелезний підкоп під банк, на світанку, коли в приміщенні нікого не було, здійснили там пожежу та вибух, але забрати понад 5,5 мільйонів гривень не змогли, тому що не розрахували потужність вибуху, який і зашкодив їм пограбувати банк.

Через півмісяця поліцейські затримали підозрюваних. Останніми виявились 40-річний та 42-річний мешканці Запорізької та Миколаївської областей, які, за версією слідства, приїхали до Чернігова грабувати відділення банка.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua речниця Чернігівської обласної прокуратури Марина Ющенко, фігуранти справи почали рити підкоп за декілька десятків метрів від багатоповерхівки, суміжної з банком.

Той самий підкоп до приміщення банка. Фото: Національна поліція України.

"Початок підкопу був на території дитячого закладу", - повідомила нам Марина Ющенко.

За версією слідства поліції, грабіжники-невдахи рили цей підкоп протягом декількох місяців, укріпили його, він простягався від дитячого закладу до підвалу суміжного з банком будинку. За даними слідства поліції Чернігівщини, грабіжники через підвал підібрались до підлоги банка, демонтували її, намагаючись викрасти гроші з комірок у депозитарії.

Отвір у підлозі банка, куди потрапили горе-грабіжники. Фото: Національна поліція України.

В дитячому закладі, назва якого фігурує в матеріалах провадження, навідріз відмовились коментувати те, як так вийшло, що там не бачили підозрілих осіб, які поруч риють майже шахту.

Ось як про цей злочин написав на своїй сторінці в соцмережі заступник голови Нацполіції України Андрій Нєбитов: "Зловмисники вирішили пограбувати банк. Декілька місяців готувалися: зробили підкоп довжиною 20 метрів і планували проникнути до приміщення та викрасти кошти, а потім підпалити покрівлю й у димовій завісі від пожежі вийти через тунель непоміченими. Але... не вдалося. Перестаралися з димовою завісою - зробили такий вибух, що він зруйнував навіть стіни банку. Злякавшись, поспіхом втекли".

За його словами, кримінальна поліція Чернігова, Дніпра, Запоріжжя й Миколаєва спільно з Департаментом карного розшуку встановили та затримали підозрюваних. Обоє раніше були судимі за незаконне зберігання зброї, розбійні напади та інші корисливо-насильницькі злочини.

Резюмуючи, Андрій Нєбитов додав з долею гумора: "Наразі обом затриманим слідчими оголошено підозри у скоєнні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу: умисне пошкодження майна шляхом вибуху та замах на крадіжку. Ось так, нелегкими рухами лопати, спільники власноруч заробили собі шанс сісти у в’язницю на строк до 12 років. Такі таланти пропадають…"

Своєю чергою, в поліції Запорізької області нам повідомили, що один з фігурантів – людина з багатим кримінальним минулим, яка промишляла злочинами на півдні України.

Про нього поліцейські кажуть, що він неодноразово судимий, в тому числі за розбійні напади та вбивство, а минулого року був затриманий у Херсоні за підозрою у скоєнні розбійного нападу, вживає наркотики.

Це невдале пограбування жваво коментують в соцмережах. Користувачі припускають, що навряд чи злодії вигадали цей план самі.

"Схожі сюжети є у фільмах, напевно звідти вони взяли собі "план", - написала одна з дописувачок.



Як з’ясував ТСН.ua, суд обрав обом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, але принаймі один з них не визнав своєї провини.

Раніше повідомлялось про те, що студент пішов за шкарпетками до дідуся, а знайшов 135 тисяч доларів.

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