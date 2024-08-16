В чому унікальність Курської операції: командир розкрив деталі підготовки

Військове мистецтво в цій операції проявилося в тому, що була раптовість та ретельна організаційна підготовка.

Сили оборони України продовжують активні наступальні дії у Курській області РФ.

Про те, що забезпечило успіх Курської операції та в чому її унікальність, розповів один із командирів ЗСУ, в ексклюзивному інтерв'ю журналістці ТСН.ua Наталії Нагорній.

"Ми добре просунулись, вже створили не тільки буферну зону, але й зону за Суджею. І це дозволяє досить безпечно пересуватися по місту. Загроза артилерії є, прогнозуємо, що вони ще будуть підтягувати артилерію, перекидувати з інших напрямків. Але це буде з часом, поступово", – розповів військовий.

Він додав, що це дасть українським силам змогу знищувати підкріплення ворога на підході й не допустити великого скупчення артилерії.

Командир, який безпосередньо бере участь у бойових діях на Курщині, вважає, що ця операція Сил оборони є унікальною.

Він зазначив, що загалом були закладені звичайні стандартні практики. Але військове мистецтво в цій операції проявилося в тому, що була раптовість та підготовка в організації підрозділів. Тож Сили оборони змогли ввести в оману противника.

"Головна унікальність операції – це те, що країна, яка має важку ситуацію на фронті, дозволяє собі сформувати ударне угруповання, підготувати підрозділи та зробити такий ривок у самому слабкому місці ворога й розвити певний успіх. І противник досі не знає, як на це все реагувати. І не знає, як це подати в інформаційному плані для свого населення", – наголосив командир ЗСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Це раніше ніхто не озвучував! Командир із ЗСУ — про наступ на Курщині!

Нагадаємо, командир ЗСУ розповів про створення буферної зони на Курщині. За його словами, це було необхідно, щоб убезпечити населення України від хаотичних та неконтрольованих ударів держави-агресорки.

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