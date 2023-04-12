В Чорнобильській зоні гучні вибухи і купа техніки: що ж там відбувається

Чорнобильська зона відчуження після деокупації в квітні минулого року стала зоною тренування для наших військових. Серед густих лісів бійці облаштовують полігони, на яких готуються до майбутніх бойових виходів, йдеться в ТСН.

Бійців навчають контролювати страх, коли на них суне 40-тонний танк, щоб мати можливість його знешкодити. “Страшно, але що скажеш, до цього треба готуватись. Може роздавити, може не роздавити, в той час ти стараєшся на емоціях не працювати, а працювати на механіці”, - пояснює інструктор.

Так само - працювати на механіці, виключивши будь-які емоції вчать і штурмовиків. За легендою хлопці мають атакувати окопи недруга, а потім забрати трофейне БК й евакуювати пораненого. “Умови наближені до бойових, ми бачимо тут і дим і підриви, там подалі лежать манекени, які імітують поранених, вбитих”, - розповідає командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

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Додатковий психологічний тиск бійцям забезпечують постійні команди інструкторів. “Своїм криком ми збиваємо їх з пантелику, тобто попри те, що ми кричимо, першу увагу вони мають приділяти своєму командирові, так відбувається злагодження відділення”, - кажуть вони.

Фінальний елемент вправи - сліпий прохід через задимлений окоп і зайняття кругової оборони. Переважна більшість цих бійців уже брали участь в бойових діях, дехто ж готується до першої ротації, але займаються всі вкупі.

Сам полігон і вправи постійно допрацьовують, підлаштовуючись під зміни тактики противника. Після підготовки підрозділи вміють і оборонятись і наступати. Та воїни сподіваються, що зовсім скоро в боях доведеться застосовувати виключно другу навичку.

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