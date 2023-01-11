В Держдумі заявили, що РФ не зможе обійтися лише мобрезервом у разі війни: що це означає

Олег Жданов припустив, що така заява – натяк на необхідність оголошення загальної мобілізації в Росії.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що означають заяви представників Росії про те, що держава не зможе обійтися лише мобілізаційним резервом у разі повномасштабної війни.

Про це експерт розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

Зауважимо, голова оборонного комітету Держдуми РФ генерал-полковник Андрій Картаполов заявив, що система формування мобілізаційного резерву відповідає запитам, проте країна не зможе обійтися лише цим резервом у разі масштабної війни.

Жданов пояснив, що Картаполов міг мати на увазі мобрезерв першої черги і натякав на необхідність оголошення загальної мобілізації.

"За законом Росії, є мобілізаційний резерв першої черги – приблизно десь до двох мільйонів осіб. Можливо, малось на увазі це: що не вистачить цього мобрезерву першої черги. І, можливо, він натякав на те, що треба оголошувати загальну мобілізацію", – припустив військовий експерт.

Він додав, що загальний мобресурс Росії оцінюється західними аналітиками у 17-18 млн осіб. А міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявляв, що загальний мобрезерв становить 25 млн.

Жданов також звернув увагу на те, що мобілізації дуже бояться кадировці. Адже вони – бійці Росгвардії, яка здебільшого виконує поліцейські функції і заточена під виконання внутрішніх завдань. На тимчасово окупованих територіях України ці бійці виконують роль "правоохоронної" системи і це відбувається вглибині від фронту.

"Тому вони дуже переймаються, щоб їх не відправляли на фронт", – зауважив експерт.

Нагадаємо, член комітету Держдуми РФ з оборони, генерал-лейтенант Віктор Соболєв заявив, що вся російська молодь повинна пройти військову підготовку, щоби бути в резерві армії.

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