В Дніпрі поліцейський застрелив пасажира авто: в ДБР розповіли нові подробиці 

Вчора, 29 серпня, у Дніпрі патрульний поліцейський застрелив пасажира автомобіля. Водійка авто проігнорувала вимоги правил дорожнього руху, а після зупинки - пасажир чинив спротив і влаштував конфлікт.

Деталі інциденту в "Сніданку з 1+1" розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

За її словами, у ДБР за сприяння поліції розпочали розслідування цього інциденту. Кримінальне провадження відкрили за двома статтями: "умисне вбивство" та "перевищення службових повноважень".

"Правоохоронними органами було встановлено, що правоохоронці намагалися зупинити елітну автівку в середмісті Дніпра. Водій ігнорував законні вимоги ПДР. Що саме ігнорував, чому так трапилося, що це призвело до летального випадку – буде встановлено в процесі досудового розслідування. Вказано також нашими слідчими, що чоловік (пасажир авто - Ред.) поводився досить агресивно і мав всі ознаки алкогольного сп'яніння. Вже під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю", - розповіла Сапьян.

Як повідомлялося, у Дніпрі 29 серпня затримали патрульного поліцейського, якого підозрюють у смертельній стрілянині. Під час конфлікту з він застосував табельну зброю та тричі вистрелив у спину пасажиру. Від отриманих травм чоловік помер. Патрульного затримали, триває слідство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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