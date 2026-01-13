В Дніпрі вкрали мільйони, призначені для ремонту обстріляних будинків: інтерв’ю з прокурором області

Прокурор Дніпропетровської області Юрій Папуша розповів про непросту ситуацію у регіоні / © ТСН

Протягом останніх місяців Дніпропетровщина все частіше з’являється у зведеннях військових як регіон, де тривають активні бої. Як виявилось, війна зовсім не завадила окремим посадовцям вкрасти навіть ті гроші, які були передбачені для відновлення житлових будинків, які пошкодила армія російських окупантів.

Про викритих посадовців, воєнні злочини на Дніпропетровщині та найрезонансніші шахрайські схеми регіону в інтерв’ю для ТСН.ua розповів керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша.

Дніпропетровська область знаходиться на лінії фронту, щодня є повідомлення про пошкодження цивільної інфраструктури та житлової забудови. Чи були органами прокуратури виявлені факти розкрадання коштів, які були призначені для відновлення житла або для будівництва споруд цивільного захисту?

Так, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито низку резонансних кримінальних правопорушень, пов’язаних із привласненням бюджетних коштів, виділених на зазначені категорії.

Зокрема, у місті Самар заступник начальника управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва міської ради разом із фізичною особою-підприємцем привласнили 6,4 млн грн під час реконструкції укриттів у навчальних закладах. У вересні обвинувальний акт по цій справі вже скеровано до суду.

Крім того, у грудні викрито організовану злочинну групу у місті Дніпро. Посадовець міськради, підприємець та бухгалтери «конвертаційного центру» заволоділи коштами міського бюджету, виділеними на відновлення житлових будинків, пошкоджених унаслідок російських обстрілів. Договори укладалися з підконтрольним підприємством за штучно завищеними цінами на вікна та двері, тоді як матеріали фактично закуповувалися у виробника значно дешевше. Загальні збитки сягають більше 3,3 млн грн.

Учасникам цієї схеми інкримінують заволодіння бюджетними коштами, вчинене у складі організованої групи та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Час від часу з’являються новини про те, що правоохоронні органи Дніпропетровщини викрили громадян, які намагались вчинити теракти на території області. Якими були найрезонансніші затримання?

У минулому році викрито 18 осіб за терористичну діяльність. Серед них — мешканець Дніпра, який виготовив вибуховий пристрій і планував теракт у місті.

12 осіб викрито у державній зраді — їм повідомлено про підозру. Це ті, хто передавав ворогу координати наших військових, коригував удари та допомагав нищити українські міста.

Один із них після вербування фсб рф коригував обстріли Нікополя. Інший — передавав ворогу дані про оборонні та критичні об’єкти Павлограда.

Ухвалено 15 обвинувальних вироків щодо 16 осіб.

Зокрема, 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав чоловік, який передавав ворогу інформацію про блокпости, аеропорт і казарми.

Крім того, у вересні в апеляційному суді прокурорами забезпечено залишення в силі вироку про довічне позбавлення волі державному зраднику, який передавав ворогу інформацію про залізничні перевезення військової техніки ЗСУ.

Слід зазначити, що для своїх цілей рф використовує навіть дітей. Так, у листопаді стався резонансний випадок за участю 16-річного хлопця, який вчинив теракт, що призвів до загибелі людини. Цей факт є ще одним доказом безпринципності ворога, який свідомо ламає долі дітей і забирає життя невинних людей.

У якій сфері зафіксовано найбільше фактів одержання неправомірної вигоди у прифронтовій Дніпропетровській області? Яким був найбільший хабар, отримання якого було викрито органами прокуратури.

Найбільша кількість фактів одержання неправомірної вигоди зафіксована у сфері охорони здоров’я.

Зокрема, у липні до суду скеровано обвинувальний акт щодо медичного директора Центру паліативної допомоги, який вимагав за безперешкодне надання паліативної допомоги 3 тис. 800 доларів США.

У серпні викрито лікаря-невролога у місті Кам’янське, яка отримала 3000 доларів США за сприяння у наданні ІІ групи інвалідності.

Загалом за останній рік у сфері корупційних правопорушень до суду скеровано 210 обвинувальних актів.

Які факти розкрадання державних грошей були викриті на Дніпропетровщині протягом 2025 року?

Протягом 2025 року у Дніпропетровській області зафіксовано численні випадки розкрадання бюджетних коштів у різних сферах діяльності. Ці порушення стосувалися як органів місцевого самоврядування, так і комунальних та приватних підприємств, і включали завищення цін, підробку документів та привласнення коштів під час виконання ремонтних робіт і закупівель.

Так, у Дніпрі викрито злочинну групу на чолі з посадовцями комунального підприємства міської ради. Разом з підрядниками вони використали проєкт з підвищення енергоефективності закладів освіти як інструмент незаконного збагачення. Учасники схеми діяли за стандартною схемою — укладали за завідомо завищеними цінами, а фактично закуповували будівельні матеріали нижчого класу та якості. Підозрювані завдали збитків бюджету громади на суму більше 14 млн гривень.

У комунальних підприємствах інших міських рад, зокрема у Кривому Розі, зафіксовано привласнення коштів під час робіт з утримання кладовищ на суму близько 6,8 млн грн. Також у Тернівській громаді виявлено зловживання під час ремонту та утримання житлово-комунальної інфраструктури, що завдало збитків у розмірі 3,8 млн грн.

Ще одним напрямком порушень стало використання коштів приватними підприємствами під час виконання договорів за результатами публічних торгів. Так, були випадки завищення цін на поставку електроенергії та підробки актів щодо використаних матеріалів під час ремонтів доріг. Загальна сума збитків у цих справах сягає від 1,3 до 2,9 млн грн.

Службова недбалість посадовців Дніпровської міської ради при підписанні додаткових угод щодо закупівель електроенергії призвела до збитків бюджету на суму понад 7,5 млн грн.

Інший випадок — під час виконання робіт з поточного ремонту зливної каналізації. Учасники схеми, серед яких — посадовці, привласнили на ремонті колектору понад 3,5 млн грн.

Окремо відзначимо випадки фінансових операцій, які проводилися з бюджетними коштами з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, що призвело до збитків понад 2,1 млн грн.

Дніпропетровщина є однією з тих областей, яка найбільше страждає від обстрілів Росії. Скільки дітей загинуло та було поранено внаслідок таких дій держави-агресорки?

Від початку повномасштабного вторгнення рф Дніпропетровщина втратила 44 дитини, ще 304 — отримали поранення.

Окремим болючим епізодом цієї війни став ракетний удар по дитячому майданчику у Кривому Розі 4 квітня 2025 року, який обірвав життя 9 дітей та залишив пораненими ще 7. Ця атака стала однією з наймасштабніших за кількістю постраждалих дітей в Україні. Дніпропетровська обласна прокуратура зібрала достатню доказову базу та заочно повідомила про підозру високопосадовцям зс рф, відповідальним за цей ракетний удар.

Скільки цивільних громадян загинуло протягом 2025 року внаслідок російських обстрілів на території Дніпропетровської області?

Від початку повномасштабного вторгнення загинуло 533 цивільних особи.

Прокурори щодня фіксують наслідки чергових воєнних злочинів рф. З 24 лютого 2022 року за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України) зареєстровано понад 6,4 тис. кримінальних проваджень, зокрема лише у 2025 році — 3 303.

Голова однієї з громад Дніпропетровщини час від часу публічно повідомляє про жорстокі бої українських воїнів із російськими окупантами. Чи були останнім часом зафіксовані випадки мародерства з боку російської армії на території прифронтових громад Дніпропетровщини?

Через активні бойові дії у прифронтових громадах Дніпропетровської області частина населених пунктів і окремих територій наразі залишається недоступною для правоохоронців з міркувань безпеки. У таких умовах неможливо достеменно підтвердити або спростувати факти мародерства з боку військ рф.

Разом із тим правоохоронні органи постійно фіксують та опрацьовують усі повідомлення, що надходять від органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій, профільних служб і самих громадян щодо можливих воєнних злочинів, зокрема й мародерства. Кожне повідомлення не залишається поза увагою.

Після отримання безпечного доступу до відповідних територій і підтвердження фактів усім таким діям буде надано принципову правову оцінку в межах кримінальних проваджень відповідно до законодавства України.