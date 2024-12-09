В Донецьку вибухнуло авто з начальником Оленівської колонії: що відомо

У понеділок, 9 грудня, у центрі тимчасово окупованого Донецька стався вибух позашляховика, у результаті якого щонайменше двоє людей отримали поранення. У мережі з’явилась інформація, що цей вибух – не випадковість, а в автівці загинув начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков, його дружина поранена.

Всі подробиці – в ексклюзиві TSN.UA.

За інформацією російських медіа, на місці події працюють фахівці судово-експертного центру, криміналісти та слідчі окупантів. Вони проводять детальний огляд та здійснюють комплекс оперативно-розшукових заходів.

Попередньо, під днищем Toyota Land Cruiser було закладено пластид — близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті.

Начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков

Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що в автомобілі перебував начальник Оленівської колонії, в якій у 2022 році було здійснено терористичний напад на полонених бійців ЗСУ. Згодом пропагандистські російські ЗМІ заявили, що начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова ліквідовано. До лікарні не довезли. Також постраждала його дружина — вона в лікарні у важкому стані.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 липня 2022 року на території колонії в селищі Оленівка, що перебуває під контролем російських військ, стався вибух, внаслідок якого загинуло понад 50 українських військовополонених. Серед загиблих були переважно захисники Маріуполя, зокрема герої "Азовсталі", які перебували в російському полоні після тривалої облоги.

Фото з Оленівської колонії після вибуху / Фото: Associated Press

Численні докази, зокрема супутникові знімки, експертні висновки та відсутність характерних руйнувань, свідчать, що це був заздалегідь спланований теракт.

Внаслідок вибухів в Оленівській колонії понад 100 азовців дістали важкі поранення. Чимало з них мають ампутації кінцівок, численні уламкові ураження, травми голови та черевної порожнини. І вони досі перебувають у російських тюрмах, де їм не надають належної медичної допомоги.

Окупанти, звісно, звинуватили у всьому Україну та заявили про удар ракетою з американської РСЗВ HIMARS. Однак згодом з’ясувалось, що це була брехня. Глава Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк зазначив, що Росія не надала гарантій безпечного доступу представників ООН до місця вибуху. Однак управління змогло провести детальні бесіди з тими, хто вижили після інциденту в Оленівці, і провести детальний аналіз наявної додаткової інформації.

Фото: Associated Press

"Хоча точні обставини інциденту в ніч з 28 на 29 липня 2022 року залишаються незрозумілими, доступна інформація і наш аналіз дозволяють управлінню зробити висновок, що він не був спричинений ракетою HIMARS", – йдеться в заяві.

В ООН відзначають, що вони як і раніше не можуть встановити ані конкретне джерело вибуху, ані точний напрямок, з якого міг бути зроблений постріл.

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