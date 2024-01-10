В Еквадорі мафія захопила телеканал: як це закінчилось і що відомо про протистояння (фото, відео)

В Еквадорі набирає обертів протистояння влади та мафії. Озброєні бандити захопили у прямому ефірі телеканал, взяли кількох поліцейських у заручники та влаштували безлади у тюрмах. На що президент оголосив 22 мафіозних угруповання терористичними організаціями, а збройні сили країни заявили - вважатимуть їх військовими цілями. Наразі у протистоянні загинуло щонайменше 10 людей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Звільнення заручників на телеканалі

Ефір одного із еквадорських телеканалів перервався пострілами. До студії просто у прямому ефірі - вриваються озброєні бандити - вони наказують працівникам каналу лягти на підлогу. Незабаром трансляція зникає.

На вулицях перехожі збираються біля телевізорів, намагаючись з'ясувати, що відбувається. Тим часом, до студії вирушає поліція.

"Одному з наших операторів прострелили ногу, ще одному зламали руку. Стріляли кулями, застосовували зброю всередині. Поліція прибула за лічені хвилини", - каже ведучий.

Правоохоронці згодом звітують - заарештували нападників. У поліції наголошують - вони є членами одного з мафіозних угруповань, які останніми днями заходилися тероризувати країну.

Чому спалахнуло протистояння

Підпалені та підірвані автомобілі та викрадення поліцейських - ось відповідь еквадорської мафії на проголошення надзвичайного стану.

Його президент країни оголосив за день до безладів - одразу після того, як з однієї з тюрем зник глава впливового мафіозного угруповання Лос Чонерос. Злочинець мав відбувати 34-річне покарання, зокрема за наркобізнес. Режим надзвичайного стану, який розширював повноваження поліції і військових, забороняв публічні зібрання і запроваджував комендантську годину - мав діяти два місяці. Вже наступного дня в еквадорських тюрмах у шести регіонах - спалахнули безлади, які вдалося приборкати.

Захоплення телеканалу

Люди бояться протистояння влади та мафії

Вулиці еквадоських міст порожніють, крамниці зачиняються. Люди зізнаються - протистояння влади та мафії відверто бояться.

Нинішня криза - перше серйозне випробування для еквадорського президента Даніеля Нобоа. Він виграв вибори минулої осені, обіцяючи придушити хвилю злочинності, що захопила колись тиху південно-американську країну.

Еквадор

Відносно невеликий Еквадор роками вів спокійне життя поряд з двома великими країнами-виробниками кокаїну - Колумбією і Перу. Це скінчилося, коли влада почала крізь пальці дивитися на діяльність наркокартелів - за лівого президента Рафаеля Корреа, що правив від 2007 до 2017. Тоді різко почала зростати кількість вбивств і наркозлочинів. Тож нині, аби впоратися з ситуацією, новий еквадорський президент оголошує 22 мафіозних угруповання терористичними організаціями, а саме протистояння - внутрішнім збройним конфліктом.

Поки в Еквадорі намагаються впоратися з ситуацією, сусіднє Перу оголошує надзвичайний стан на кордоні та перекидає туди військових. Бо побоюється, якщо еквадорська влада не зможе захистити своїх громадян від мафії, вони можуть почати тікати до сусідів.

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