В Енергодарі рятувальники влаштували акцію протесту: окупанти зі стріляниною та побиттям розігнали мітинг

В Енергодарі рятувальники влаштували акцію протесту: окупанти зі стріляниною та побиттям розігнали мітинг

В окупованому Енергодарі пожежники влаштували акцію протесту.

Рятувальники вийшли на пікет та вивели техніку, вимагаючи від окупантів відпустити викраденого ними начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.

Про йдеться в ТСН

Росіяни забрали його 18 травня та вивезли в невідомому напрямку. Акція рятувальників тривала близько години. Українські вогнеборці виставили 14 одиниць спецтехніки навпроти будинку культури "Сучасник".

Окупанти зі стріляниною розігнали акцію протесту, побили пожежників та пошкодили їхню техніку.

Як додали у Запорізькій ОВА, також росіяни викрали ще й виконувача обов'язків командира загону Пилинського. Потім загарбники спробували виправдати розгін мітингу, врешті збрехавши, що жодного мітингу взагалі не було.

В Енергодарі рятувальники влаштували акцію протесту

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 20 травня відзначив протест рятувальників Енергодара. Зеленський наголосив, що кожен і кожна мають показувати, що в окупантів немає жодного права щось вирішувати на нашій землі.

Раніше у Запорізькій ОВА розповіли останню інформацію про ситуацію в регіоні, зокрема — на тимчасово захоплених територіях.

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