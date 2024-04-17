"Жахливі руйнування": свідок ракетного удару по Чернігову розповів, що відбувається в епіцентрі атаки

Волонтер, підприємець Олег Бібіков, який став свідком ракетного удару у Чернігові, розповів, що внаслідок атаки - жахливі руйнування та багато потерпілих серед цивільних.

Про це чернігівський підприємець розповів для новини ТСН.

За його словами, заклад, у якому він працює, зокрема, випікається хліб, був за кількасот метрів від удару. На момент прильоту по місту більшість працівників були на робочих місцях.

"Жахливі руйнування. Дуже багато постраждалих цивільних. Тажкий ранок для нас усіх. Всі дуже злякалися. Ми продовжуємо працювати. На декілька хвилин зупинилися, відійшли від шоку та стресу. Під час обстрілу більшість колективу була на роботі. Багато будинків зазнало пошкоджень, повилітали вікна. В епіцентрі удару багато зруйнованих будинків, а також у багатьох квартирах повилітали вікна", - поділився він.

Нагадаємо, Росія атакувала Чернігів трьома ракетами. За останніми даними, відомо про понад 50 потерпілих, з яких троє дітей, та 11 загиблих.

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