В Гаазі повз російське консульство запускають трамвай в жовто-синіх кольорах, який ще й збирає донати для України

Маршрут пролягає і через більшість міжнародних судів і нідерландський парламент.
У Гаазі місцеві транспортники розфарбували один із маршрутів, який пролягає повз російське консульство, у кольори українського стягу, йдеться в ТСН.
У царині білого та червоного з’явився жовто-блакитний красень. “Я думаю, що це дуже важливо, бо всі люди в Гаазі бачитимуть, що війна продовжується. Це не лише ваша свобода, це наша свобода також”, - твердить співавтор ідеї Вільєм Хугстадер.
“Ви знаєте, що Гаага - це місто справедливості. Дуже важливо, що цей трамвай їздитиме саме тут. До того ж маршрут пролягає повз Палац миру”, - додає ще один співавтор ідеї Вільєм Ван дер Верф.
Трамвай їже повз більшість міжнародних судів і нідерландський парламент - перший маршрут - головний у Гаазі.
Але український посол додає про ще одну цікавинку маршруту. “Помахати з вікна трамваю російському посольству”, - каже Максим Кононенко.
Та головне - трамвай збиратиме гроші на українську перемогу. Біля всіх дверей є QR-коди і якщо натиснути, відкривається фандрейзингова платформа, на ній вже зібрали донатами майже 270 мільйонів доларів
Гаага - третє місто після Відня і Вільнюса, де їздитиме український трамвай. У транспортній компанії обіцяють, щонайменше у найближчі півроку.
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