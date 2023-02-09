В Гаазі представили докази причетності Путіна до збиття літака рейсу МН17, однак його не судитимуть і справу закрили

Для суду доказів недостатньо, однак слідчі вирішили їх оприлюднити, аби ще раз нагадати про відповідальність російської верхівки за смерть пасажирів.

Нідерланди не будуть судити Путіна за збиття малайзійського "Боїнга". За місцевими законами у президента держави-терористки є імунітет. Однак слідчі оприлюднили докази причетності російської верхівки до загибелі майже трьох сотень пасажирів рейсу МН17, йдеться в ТСН.

У великій залі у Гаазі прокурори з п’яти країн показали на екрані очільника держави-терористки, коли його ще приймали в Європі, і тодішні розмови Путіна і його підлеглими лідерами бойовиків “ДНР” та “ЛНР” - докази того, що влітку 2014 Росія керувала ними вручну. “Російська влада контролювала війська так званої “ДНР”, - заявляють прокурори.

Впродовж години прокурори оприлюднюють докази - тут і номери “Бука”, і маршрут пересування, і телефонні розмови Путіна та бойовиків, але розслідування закрите і суду не буде, принаймні поки що. “Будь-які подальші докази треба шукати на території Росії”, - зазначають прокурори.

Правоохоронці пояснюють, чому попри докази на екрані Путіна за збиття “Боїнгу” сьогодні судити не можливо. “У нас є вагомі причини вважати, що Путін брав участь у ухваленні рішення про транспортування ракетної установки “БУК” у самопроголошену “ДНР”. Але як голова держави він має імунітет за нідерландськими законами”, - каже представниця Нідерландів Дігна Ван Бутцелар.

В українській прокуратурі кажуть, заподіяти закриттю справи не змогли. “Нідерланди згідно угоди між Україною і Нідерландами виступають головною стороною і будь-яке рішення у цій справі ми маємо узгоджувати з цією стороною”, - зазначає представник України Олександр Банник.

Представниця Малайзії пояснює, чому ж не шукають хоча б тих, хто натиснув на кнопку. “Вам потрібно пов’язати підозрюваного напряму з “Буком”, який був використаний для збиття “Боїнгу”. У цій справі нам таких, прямих доказів не вистачає”, - каже вона.

Для суду доказів недостатньо, однак слідчі вирішили їх оприлюднити, аби ще раз нагадати про відповідальність російської верхівки за смерть пасажирів. Прокурори обіцяють знову відкрити справу щойно з’явиться хоча б один новий свідок.

Аби поновити розслідування, потрібен доступ до доказів на свідків на території Росії. Як і з рештою злочинів держави-терориста спершу Україна має перемогти на полі бою.

Нагадаємо, “Боїнг” малазійських авіаліній збили вісім із половиною років тому з російсього “Буку” над Донеччиною. Три сотні пасажирів та екіпажу загинули миттєво. Після тривалого розслідування міжнародної групи, Нідерланди заочно засудили двох росіян і одного українця, які були причетні до транспортування ракетної установки. Під час суду два місяці тому прокурори анонсували - це лише початок, бо розслідування йде далі.

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