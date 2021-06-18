В Гонконзі повстали проти арешту журналістів газети Apple Daily і скуповують "заборонені" тиражі

За кілька годин в десятках кіосків міста доводиться писати: Apple Daily розпродана

Велика Британія та Євросоюз назвали нападом на свободу слова арешт п’ятьох редакторів ліберального видання Apple Daily в Гонконзі. Захід закидає Китаю, що той використовує нещодавно ухвалений закон про національну безпеку, аби розправлятися з інакодумцями. І тим самим порушує базові домовленості, на яких уже тридцять років, приєднавшись до Китаю, живе все ще демократичний Гонконг. Китайська влада у відповідь вимагає від Заходу не втручатися у внутрішні справи. А гонгконці - голосують гаманцем, скуповуючи опозиційну газету.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

За кілька годин після того, як півтисячі поліцейських оточили офіс видання Apple Daily і заарештували шефредактора та чотирьох менеджерів за статті, що начебто підривають державну безпеку - новий номер газети виходить ще більшим, ніж зазвичай, накладом. За ним шикуються в черги, наче на розпродаж з шаленою знижкою. «Я купляю цю газету через те, що поліція вчора зробила. Я підписниця, плачу їм щомісяця, але зараз відчуваю, що повинна дати більше, аби допомогти їм», - каже мешканка міста.

«Більшість жителів Гонконга відчувають, що свободи слова стає все менше. Тиск на журналістів Apple Daily, їхні страхи - в сотні тисяч раз більші, ніж у нас, мені сердце болить щоразу, як я думаю про це. І хоча б цим невеличким внеском я хочу їх підтримати. Ми не повинні здаватися», - переконує інша жінка, що купує газету.

За кілька годин в десятках кіосків міста доводиться писати: Apple Daily розпродана, бо за нею приходять нові і нові покупці. Деякі бояться показувати обличчя на камеру, але все одно говорять.«Нам тут дозволяють все менше і менше. Ось примірник газети - ми все ще можемо купити. Закон більше не захищає жителів Гонконга», - кажуть люди.

Напередодні секретар з безпеки Гонконга застеріг інших журналістів і громадян ставати на бік редакторів Apple Daily, яких звинувачують чи то в зраді, чи то в змові за те, що в статтях, які описують утиски громадських свобод комуністичним Китаєм - вони закликають запроваджувати проти Китаю санкції. «Дії затриманих не мали жодного стосунку до нормальної журналістської роботи. Вони використовували методи журналістики, аби занапастити національну безпеку. Нормальні журналісти відрізняються від цих людей. Не підтримуйте з ними стосунків, тримайтеся від них подалі», - заявляв секретар з безпеки Гонконга Джон Лі.

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Проти закону про національну безпеку, який дозволяє за спрощеною процедурою заарештовувати будь-кого, виступила спілка журналістів Гонконга. «Закон про національну безпеку перетворився на зброю, якою карають редакторів і журналістів за репортажі, що розглядають як загрозу національній безпеці» - значиться у заяві спілки журналістів Гонконга.

Власник Apple Daily, відомий критикою рішень китайської влади, спрямованих на знищення свободи слова в Гонконзі - сидить за ґратами вже два роки за участь у демонстрації. В оприлюдненій після останніх арештів заяві колектив Apple Daily обіцяє не здаватися і до останнього захищати свободу слова.

Після повернення колишньої британської колонії до Китаю в 1997 році, в Гонконзі діє узгоджений з британцями принцип "одна країна - дві системи", що дозволяє йому мати куди ліберальніші від материкового Китаю закони. Його узгодили з Пекіном, але той чимдалі більше порушує цей принцип, запроваджуючи в Гонкозі закони, за допомогою яких все жорсткіше його контролює. Це вже не раз призводило до масових протестів.

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