В Грузії готуються до другого туру виборів: як на це вплинула несподівана поява Саакашвілі

В Грузії готуються до другого туру виборів: як на це вплинула несподівана поява Саакашвілі

Під час виборів перемогла керівна партія "Грузинська мрія".

Міхеіл Саакашвілі, якого затримали в Грузії, перебуває у в'язниці. До чотирьох кримінальних проваджень, відкритих проти політика в країні, додалося ще одне - про незаконний перетин кордону. Йому загрожує щонайменше шість років за ґратами, кажуть в прокуратурі.

Що нині відомо про затримання колишнього грузинського президента Саакашвілі - у сюжеті ТСН.12:00.

У Тбілісі готуються до другого туру виборів, на якому мають обирати мерів великих міст. Цього туру могло б й не були, кажуть місцеві політологи, якби не несподівана поява у Грузії третього президента Міхаіла Саакашвілі. Тут уважають, що він прибув до країни, аби мобілізувати свій електорат. Це вдалося зробити частково: перемога на виборах - за правлячою партією "Грузинська мрія", але от мерів обиратимуть на другому турі.

На Батьківщині Саакашвілі не з'являвся вісім років. Після поразки своєї партії він покинув Грузію, не досидівши свій президентський термін. В Україну його запрошували як реформатора. Він керував Одеською областю, але після того, як розварився із тодішнім президентом Петром Порошенком був позбавлений громадянства. Український паспорт йому повернув чинний президент Володимир Зеленський і дав посаду в Нацраді реформ.

Новини світу: вже сьогодні Міхеіла Саакашвілі мають навідати адвокати

Зараз Саакашвілі перебуває у буцегарні в місті Руставі, що за 20 кілометрів від Тбілісі. Сьогодні до нього вперше прибули адвокати для того, щоб вибудувати стратегію захисту. До чотирьох кримінальних проваджень додалося ще одне - незаконний перетин кордону.

Ледь не щодня тут з'являються нові версії того, як саме експрезидент перетнув кордон. За версією одного з місцевих ЗМІ, він прибув до країни, сховавшись у трейлері, який перевозив зелень. Навіть, соратники не знали деталей його поверненя. Словом, легенд навколо прибуття Саакашвілі до Грузії більшає.

Його адвокати кажуть, що усі справи проти Саакашвілі політично вмотивовані. Вчора на його сторінці у Мережі опублікували заклик вийти на мітинг під в'язницю. Вночі з'явилось відео колон машин, які прямують до Руставі з регіонів.

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