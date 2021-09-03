В Харківській області розшукують господарство, звідки до лісу відправили 9 хворих на африканську чуму свиней

В Харківській області розшукують господарство, звідки до лісу відправили 9 хворих на африканську чуму свиней

В районі мають встановити блокпости, але і досі їх немає.

На Харківщині у Богодухівському районі знайшли свиней, у яких лабораторно підтверджений вірус африканської чуми. Він смертельно небезпечний для тварин і може стрімко поширитись. Тож у районі пообіцяли ввести протиепідемічні заходи.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

У природному парку «Слобожанський» за сотню кілометрів од Харкова, знайшли дев'ятьох мертвих свиней. Їх відправили на експертизу, і у двох тварин лабораторно виявлений вірус африканської чуми.

З якого саме господарства свині втекли або ж їх вигнали - поки встановити не вдалося. Тож у природному парку та в частині трьох прилеглих сіл офіційно запровадили 40-денний карантин. Мета цього - запобігти вивезенню інших тварин, які можуть теж бути хворими.

Для людей небезпеки немає, але африканська чума швидко поширюється серед свиней і є смертельною. І от власне що зазвичай роблять, аби зупинити розповсюдження чуми - встановлюють блокпости, аби жодна машина з твариною не виїхала за межі карантинної зони і не винесла вірус далі. Але поки не встановлено жодного блок-посту.

Місцеві посадовці розповіли, що у ці хвилини в райцентрі ще триває комісія техногенно-екологічної безпеки. І лише за результатами засідання будуть вводити певні обмеження. Тим часом тутешні ветеринари обходять обістя людей, перевіряють господарства і стан свійських тварин.

У селищній раді своєю чергою запевняють, що свиней тримають лише одиниці. І звідки могли у ліс потрапити 9 свиней - гадки не мають.

Новини України: у Харківській області у свиней виявили африканську чуму

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