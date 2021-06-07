В Херсоні влаштували благодіний забіг, щоб допомогти хворій дитині

В червні їй будуть робити хіміотерапію, а в липні - контрольне МРТ.

В Херсоні влаштували благодійний пробіг на підтримку маленької дівчинки. Кілька сотень жителів об’єдналися, аби допомогти 4-річній Арині Тимошенко подолати рак.

Про це йдеться у випуску ТСН Ранок.

Люди платили благодійні внески за реєстрацію і бігли кілька дистанцій у парку. Маленька Арина половину свого життя бореться з важкою хворобою — гіломою стовбура головного мозку. Дівчинка кілька разів на рік проходить хіміотерапію, аби пухлина далі не розвивалася. На діагностику і лікування родина витратила усі свої заощадження і потребує допомоги.

Мама дівчинки викладає фізкультуру у херсонському університеті. Тому до забігу долучилося багато її учнів і колег. Також підтримати дівчинку прийшли і херсонці, які побачили оголошення у соцмережах. Завдяки акції на лікування Аринки вдалося зібрати 60 тисяч гривень.

"У нас зараз в червні ще хіміотерапія і в липні буде контрольна МРТ, яке буде вирішувати подальший розвиток подій. Тому, що прооперувати, на жаль, ми це утворення не можемо. І ми маємо їхати в Київ, де будемо вирішувати, що там буде", - розповіла мама дівчинки Ольга Кольцова.

Новини України: у Херсоні провели благодійний пробіг на підтримку маленької дівчинки

Нагадаємо, раніше ТСН розповідав про Сашу. Три роки тому спецпроект "Здійсни мрію" подарував дівчинці бажану подорож до Парижу. Нині Саші збирають кошти на унікальні дороговартісні ліки, які визнали в світі, але досі не зареєстрували в Україні.

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