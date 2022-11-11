"В Херсоні вже "корки" – кожен бажає обійняти героїв ЗСУ": мешканка Херсона про ситуацію в місті

На смітниках помічають російську військову форму, тобто в місті є переодягнені в цивільне окупанти.

Окупанти, які, за свідченнями мешканців Херсона, втекли з обласного центру, окопуються в городах тих сіл, які розташовані на лівому березі Дніпра.

Про це в коментарі ТСН.ua розповіли мешканці Херсона.

"Окопуються в городах, розміщують свою техніку між приватними будинками. Наприклад, така ситуація склалася поблизу села Чулаківка. В деяких населених пунктах є по шість рядів техніки", – розповіла мешканка Херсона, яка має родичів у Чулаківці.

"Раніше в деяких Telegram-каналах була інформація, що росіяни демонтували та вивезли з собою навіть пластикові вікна. Підтверджую цей факт. Дійсно, є будівлі, де були достатньо акуратно демонтовані пластикові вікна. Викрали навіть дитячий паровозик, який виконував роль атракціону. Зараз ми жартуємо, що паровозика ми їм не пробачимо. Про викрадені пральні машинки вже мовчимо", – розповіла жінка.

За словами співрозмовниці ТСН.ua, станом на 15:00 українські захисники дуже повільно просувалися до центру Херсона.

"Все це через те, що кожен херсонець бажає обійняти та привітати наших воїнів. В Херсоні реальні "корки" через це. Але хочеться ще застерегти: в сміттєвих контейнерах спостерігаємо російську військову форму. Це означає, що в місті є переодягнені в цивільне російські солдати", – зауважила мешканка Херсона.

Нагадаємо, Херсон повернувся під контроль України 11 листопада, повідомили в ГУР Міноборони. Водночас українська розвідка закликала окупантів, які ще перебувають у місті, здатися в полон та не чинити спротив ЗСУ.

Місцевий журналіст Костянтин Риженко повідомив, що до Херсона зайшли українські розвідники, в місті також розвішують національну символіку, тож вуличних боїв там, найімовірніше, не буде.

Раніше Міноборони РФ заявило, що втеча окупантів з правого берега Херсонщини нібито завершилася і загарбники "зайняли заздалегідь підготовлені оборонні рубежі та позиції" на лівому березі Дніпра.

Українські прапори вже в Херсоні – Наталія Гуменюк

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