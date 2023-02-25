В Херсоні вже не залишилось жодної вцілілої лікарні: окупанти вдарили по одному пологовому відділенні вже вдруге

У Херсоні росіяни вкотре обстріляли одну з міських лікарень. Лише дивом минулося без потерпілих, бо під час обстрілу на стаціонарі перебувало понад сотню пацієнтів. У місті вже не лишилося жодного цілого медзакладу і виявляється, що окупантів по закладах охорони здоров'я найімовірніше наводили зрадники, йдеться в ТСН.

На відео з камери спостереження однієї з херсонських лікарень видно, як серед ночі на території прогриміли кілька вибухів. Продірявило пологове відділення. Артилерійський снаряд зайшов через стіну, і пробив товсте бетонне перекриття, навіть товсті чавунні батареї порвало на шматки. Уламки, як шрапнель дірявили ліжка і матраци. Двері з цієї палати винесло до сусідньої. Пощастило, що в середині тоді вже нікого не було.

“Перед деокупацією пологове відділення ще працювало, але потім почалися масовані обстріли і пологове закрили за пару днів до перших прильотів саме вже по лікарні”, - каже керівник відділу інформаційних технологій та статистичного обліку лікарні Станіслав Демяненко.

Сюди росіяни цілять вже вдруге. Аби приймати породіль, після першого прильоту, тут встановили сучасні пересувні мобільні пункти, але тепер їх теж посікло.

Через ворожий обстріл на території лікарні пошкоджено пологове, приймальне та онкологічне відділення. Під час атаки - на стаціонарі було 120 пацієнтів. “Та як не страшно? Проснувся, як вскочив і не знав, в який бік тікати. Потом дивлюсь, що люди всі стоять під стінкою і я став. Стріляли дуже багато”, - розповідає один із пацієнтів.

В Херсоні не лишилося жодної цілої лікарні. Б'ють окупанти цілеспрямовано, подекуди по кілька разів. Раніше військові підозрювали, що окупантів на ці об'єкти хтось наводить. В СБУ повідомили: затримали корегувальника, що працювали на Півдні країни і здавали координати наших лікарень та енергообєктів. “За даними слідства, зрадниками виявились шестеро місцевих, яких після початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник управління ФСБ РФ”, - зазначили у відомстві.

Усім повідомили про підозру, за державну зраду їм загрожує до 15 років тюрми. Утім, знати напевно, що затримані люди і були тими самими навідниками по цій лікарні міста - не можна.

Медики працюють в штатному режимі. Єдині нововведення: пацієнтів не розміщують на верхніх поверхах, а вікна затуляють мішками з піском.

Читайте також:

Під обстрілами у Харкові відбудували півтори сотні будинків: з нуля зводять зруйновані під’їзди

Світ дізнався хроніки окупованого Херсона із його світлин, а росіяни влаштували полювання на фотографа в підпіллі

Траса смерті, на якій росіяни розстрілювали цивільні авто, зрештою стала масовим могильником і для самих окупантів