В хід пішли спортсмени та психічно хворі: військовий експерт розповів, кого тепер вербує Пригожин

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин організував нові пункти вербування у ПВК — спортивні клуби та психо-неврологічні диспансери. Військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак в ефірі телеканалу Freedom зазначив, що це заниження планки та вимог.

"Це говорить про те, що людей катастрофічно не вистачає. "Віконце" з набором ув’язнених для "Вагнера", судячи з усього, повністю закрилося. Тому починають вербувати спортсменів та психічно хворих. Задум такий: люди міцної статури, не особливо розумні підуть на війну і робитимуть там те саме, що й робили в’язні. Але є великий нюанс: в’язні — люди невільні, ставити їх в позицію вибору доволі просто: або 15 років сидиш у в’язниці, або йдеш пів року воювати, отримуєш шанс вижити і виходиш на волю з амністією чи помилуванням. Спокуса була великою, і люди дійсно йшли сотнями. Набираючи спортсменів, треба пропонувати їм зовсім інший концепт — гроші", - каже експерт.

Відповідаючи на запитання, як людина у здоровому глузді може погодитися на таке, Ступак припустив, що ці центри відкриваються від безвиході.

"Пригожину важливо залишатися "на плаву" в інформаційній повістці дня", - додав він.

Ступак зауважив, що згадки про Пригожина почали видаляти у контексті перемог на східному фронті.

"Міноборони дало наказ росЗМІ — по можливості частіше згадувати міноборони, а не "Вагнер". Тому Пригожин вимушений йти на такі кроки, до того ж у нього основний грошовий ресурс, який надходив від передачі продуктів російській армії", - резюмував експерт.

Нагадаємо, Пригожин раптово заявив, що ЗСУ сформували угруповання для блокування вагнерівців під Бахмутом.