В Хмельницькій області некерована фура трощила машини на трасі: водій заснув

Нині на трасі утворився багатокілометровий затор.

Велика аварія на Хмельниччині - зіткнулись чотири авто. Одразу чотирьох людей забрали до лікарні.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Нині шлях з Вінниці до Хмельницького вкрай ускладнений - смуги руху перегородили вантажівки та легковики, що не поділили шлях.

Попередньо відомо, що легковики стояли на реверсному світлофорі, на ділянці, яку нині ремонтують. Водій фури заснув за кермом і по черзі влетів спочатку в одне авто, потім в друге. Удар був такої сили, що машини викинуло під іншу вантажівку. Їхні водії дивом вижили і зараз у лікарні з численними травмами.

Швидка забрала з місця аварії ще двох потерпілих, що були в салонах.

Нині на трасі утворився багатокілометровий затор.

Новини України: в Хмельницькій області зіткнулись чотири авто

А у Запорізькій області маршрутка потрапила у ДТП. У автобуса розбиті стекла, пошкоджена передня частина і вивернуте переднє колесо. Відомо, що автобус рухався на Мар'ївку (Запорізький район). У соцмережах повідомляють, що травми отримали 8 пасажирів. За попередньою версією, водієві стало погано за кермом.

А напередодні у чеському місті Плезень автомобіль Audi збив на смерть 15-річну українку. Дитину збили, коли вона наздоганяла трамвай.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання