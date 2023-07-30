В Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ пройшли першу смугу оборони окупантів: чому це важливо

Керівник групи георозвідки Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос розповів, що ЗСУ подолали першу смугу оборони на двох напрямках. Він зазначає, що ця територія є дуже важливою, щоб просунутися вглиб ворога.

Про це він сказав у коментарі "ТСН. Тиждень" військовому кореспонденту Андрієві Цаплієнку.

За оцінками Інституту вивчення війни окупанта вдалось захопити 6,45 квадратних кілометрів у Луганській області. За цей період ЗСУ вдалось відбити території такої ж площі на інших напрямках.

"Хотів би дати оновлення по територіальним змінам, які відбулись на фронті з 21 по 28 липня. За цей період, за нашими оцінками, російським силам вдалось захопити 6,45 квадратних кілометрів в Луганській області та в напрямку Куп'янська. За цей же самий період українці відбили приблизно таку ж саму територію. Біля Бахмута 3,3 квадратні кілометрі. І на південному напрямку, в тому числі, в Запорізькій області українці звільнили 3,2 квадратні кілометри. Хоча території за площею майже однакові, значення цих територій дуже сильно відрізняється. Російські територіальні здобутки це тактично незначні сільськогосподарські території далеко від головних шляхів", - пояснив експерт.

Джордж Баррос вважає, що ЗСУ подолали першу смугу оборони перед польовими російськими фортифікаціями.

"Українські сили подолали першу смугу оборони перед польовими російськими фортифікаціями. І цей прогрес дуже важливий. Якщо українцям вдасться пробити безпечний коридор через мінні поля, то вони проникнуть вглиб та підійдуть впритул до головних ліній російської оборони", - пояснив він.

Нагадаємо, російські пропагандисти з подачі кремлівських генералів оголосили загиблим у бою під час контрнаступу ЗСУ в Запорізькій області старшого лейтенанта окупаційної армії Олексія Мельникова. Проте як виявилось окупант потрапив до українського полону, оскільки його просто покинули свої ж підлеглі.

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