В Ірпені біля магазину зухвало задушили кота Бегемота: подробиці гучного скандалу

В Ірпені на Київщині зоохахисники вимагають розслідувати вбивство кота, який пережив окупацію, але був вбитий персоналом магазину / © ТСН

Стали відомі нові подробиці історії, яка сталася в Ірпені під Києвом — там з особливою зухвалістю було вбито кота, який пережив наступ росіян, окупацію, але, за словами зоозахисників, був задушений персоналом місцевого супермаркету «Фора» просто через те, що час від часу з’являвся на подвір’ї цього магазину. Випадок хоч і стався у серпні, але набув такого резонансу, що розслідуванням почали цікавитись навіть у Верховній Раді.

ТСН.ua розшукав зоозахисницю Ніну Прокопець, яка першою повідомила про факт вбивства цього кота. Вона підтвердила нам, що дійсно є першоджерелом цієї інформації, яку зараз перевіряє поліція Київської області.

«Молодий котик на прізвисько Бегемот п’ять років мешкав на цій території, ним опікувались всі добрі люди, волонтери. Він пережив окупацію, а таке ось сталося. Я вважаю, що мала місце агресія щодо нього. Він не заходив до самого магазину, гуляв на території магазину», — розповіла нам керівниця громадської організації «Центр захисту тварин» Ніна Прокопець.

Окремо вона уточнила, що після вбивства кота його тіло зникло і станом на зараз невідомо, що з ним. Ніна Прокопець не виключає, що тіло тварини навмисно сховали від слідства.

На запитання про те, хто саме вбив тварину, зоозахисниця відповіла, що, за її інформацією, це зробила начебто адміністраторка маркету.

«Всю цю інформацію було отримано від працівників магазину. Було повідомлено про те, що кота душила адміністраторка, а допомагала їй сортувальниця, яка принесла рукавички та фуфайку», — каже Прокопець.

Також, як стало відомо, розслідуванням зацікавились у Верховній Раді.

«Я звернувся до поліції, прокуратури, отримав відповідь про те, що відкрито кримінальне провадження. В коментарях у соцмережі мені також написали, що керівницю магазину звільнено. Зоозахисники скаржаться на те, що на персонал є тиск, щоб він, персонал, не надавав показів та відео», — розповів нам народний депутат Антон Яценко.

До цього він додав, що за наявною у нього інформацією кота вбили після того, як він прийшов до чорного входу просити їсти.

«Дикість», — коротко додав Яценко.

У маркеті кажуть, що засмутилися

Свою позицію оприлюднила мережа, яка володіє цим магазином. Там кажуть, що засмутилися.

«Ми дізналися зі звернень наших гостей на Гарячу лінію та в соцмережах про ймовірну загибель кота в магазині й можливу причетність до цього керівника торгової точки. Ця новина нас дуже засмутила й занепокоїла. Ми провели внутрішню перевірку і вжили можливих заходів у межах своїх повноважень. Трудові відносини з керівницею магазину розірвано», — повідомила ця компанія на своїй сторінці в соцмережі.

Та додала: «Ми щиро розуміємо та розділяємо бажання суспільства отримати чіткі відповіді та справедливу реакцію. Проте ми зобов’язані діяти виключно в межах закону, адже не маємо повноважень самостійно встановлювати вину чи висувати звинувачення. Нам відомо, що за цим фактом подано заяву до поліції. Тож остаточну правову оцінку інциденту та подальше з’ясування обставин, зокрема щодо можливої причетності інших осіб, можуть надати лише компетентні державні органи. Ми відкриті до співпраці й надамо всю необхідну інформацію для розслідування».

Крім того, як стало відомо, зоозахисні організації звернулися із заявою до поліції Київської області.

Поліція відкрила справу

У відділі комунікацій поліції Київської області нам підтвердили, що правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

«Подія сталася на початку серпня. Станом на зараз поліцейські внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 299 «Жорстоке поводження з тваринами». Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини, причетні, можливі свідки», — повідомили нам у пресслужбі ГУНП в Київській області.

За даними поліції, також з’ясовується те, хто саме вбивав кота. У разі доведення вини фігурантам загрожує до 3 років ув’язнення.

