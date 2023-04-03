В Ірпені мешканці самотужки змогли відремонтувати 18-поверхівку, яку росіяни зруйнували чи не найбільше в містечку

В Ірпені майже відбудували багатоповерхівку, яка стала відома тим, що камера спостереження в ній зафіксувала мародерства росіян рік тому, коли Ірпінь був в окупації. Відновлювали висотку на 18 поверхів мешканці самотужки, йдеться в ТСН.

Будинок на 200 квартир був одним з найбільш зруйнованих росіянами в Ірпені. “Будинок був знищений десь на 50% - повністю прострілений з боку Бучі, танками, артилерією. Це було орієнтовно 100 квартир - вікна, стіни, фасад. На 70% у будинку пошкоджена фасадна плитка, яку не встигли відновити”, - розповідають про руйнування люди.

Тутешні мешканці одразу після деокупації об'єдналися і вирішили самотужки ремонтувати будівлю і готуватись до зими. Про їх ремонт за власні кошти розповідали в ТСН, тоді найважливіше було - закрити дірки у фасаді будівлі 10 квартир, стіни яких було зруйновано повністю прильотами. Кошторис мешканцям виставили на мільйон.

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Для відновлення будинку - з кожної квартири збирали по 5 тисяч гривень, а хто міг давав більше. Міська влада допомогла замінити вікна та скляні сходові двері. Знаходилися і благодійники. “Ми кожній гривні раділи, бо це була непідйомна сума. Створили сторінку будинку, розпочали розказувати, яка в нас історія”, - пригадують мешканці.

До зими вдалось зібрати 700 тисяч гривень і зробити головне - усі дірки у фасаді закрити і увімкнути опалення. А ще у висотці змушені були змінити чи не усі двері. “Вони всі двері повибивали молотами, навіть є зйомка, там китайська камера стояла на батарейках. Не було ні світла, ні води, ні газу, а ця камера зняла”, - розповідає мешканка висотки Людмила.

Відео з камери бачив чи не увесь світ. Тоді росіяни лише в цьому будинку на околиці Ірпеня зламали понад півтори сотні дверей, пограбували чи не кожну квартиру. У Людмили вкрали ювелірні вироби, з’їли консерви і перетворили кухню на туалет.

Поки порожньою тут залишається кожна четверта квартира, мешканці досі в евакуації. Це видно і по вікнах, які ще досі із дірками від обстрілів, і по дверях, яких не замінили. Чимало родин зруйнованих осель не мають коштів на новий ремонт, адже завершили його саме перед війною лише.

Мешканці ще продовжуть збирати кошти на завершення відновлення будинку, і чекають головного - вироків у суді для окупантів, які руйнували та мародерили в їхніх домівках.

У містечках під Києвом мешканці досі розгрібають те, що рік тому зруйнували росіяни своїми бомбами і снарядами. Руйнувань так багато, що праці вистачає одразу і кільком групам волонтерів щодня. Здебільшого розгрібати завали їздять студенти, однак є люди різного віку. Також до такого волонтерства часто долучаються іноземці, що спеціально приїжджають до України, щоби бути корисними. Організатори толок кажуть, заявок на розбір зруйнованих будинків у них дуже багато, а з весною, певні, стане ще більше. Тим часом господарі зруйнованих обійсть волонтерам неймовірно вдячні. Зізнаються, самотужки все відновлювати довелось би роками.

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