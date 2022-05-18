В Ірпені створили перше наметове містечко: як облаштувалися люди, які втратили свої домівки

Перше наметове містечко запрацювало в Ірпені. Це прихисток для тих, хто втратив свої домівки. Під час російських бомбардувань деякі люди навіть були вдома та дивом вижили.
Як облаштувалися там тепер в ефірі марафону "Єдині новини" розповіла кореспондентка "1+1" Єва Ніколашвілі.
Корпус одного із місцевих дитячих санаторіїв і намети, що розмістили поруч на території. Наразі тут живуть приблизно 120 людей - місця поки вистачило усім і будівлі. Це діти, молодь, а також люди похилого віку. Всі вони втратили свої домівки. Домівок, які будували роками, не стало в одну мить через російські снаряди.
Намети це додаткові місця. Наразі вони незаселені. Сюди вже навіть привезли матраси, однак поки тут ніхто не живе, тому один із наметів почали використовувати як склад. Тут і продукти, і звичайні речі, і навіть дитячі іграшки – все це привезли як гуманітарну допомогу.
Тут всього вистачає - кажуть місцеві мешканці. Дах над головою, харчі та ліки. Можливо, саме тому на їх обличчях, попри всі негаразди, частіше можна побачити усмішку, а не сум.
Варто зазначити, що у Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах, які перебували під окупацією росіян, продовжується розслідування масового застосування тортур, сексуального насильства, вбивств мирних жителів. У звільнених від окупантів населених пунктах Київської області тіла загиблих цивільних виявляють у братських могилах, підвалах та колодязях. Працює близько 300 слідчо-оперативних груп.
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