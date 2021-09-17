В Ісландії після 800 років затишшя знову почав вивергатися вулкан: до нього активно їдуть туристи (відео)

В Ісландії після 800 років затишшя знову почав вивергатися вулкан: до нього активно їдуть туристи (відео)

Цей вулкан не є небезпечним для людей, тому до нього вільно пускають усіх охочих.

Ісландський вулкан Фаградальсф'ядль, який вперше за 800 років прокинувся цьогоріч у березні, знову активно вивергається. Він розташований за 25 миль (40,2 км) від столиці Ісландії - Рейк'явіка.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Полум’я та новий стовп диму зафільмував турист, який був поблизу. Перші потоки лави тут з’явилися півроку тому. Відтоді, як і годиться вулкану, Фаградальсф'ядль то вщухає, то прокидається знову.

Втім, за словами науковців, катастрофи він не спричинить. Тому до нього вільно пускають усіх охочих. Там побували вже понад 260 тисяч людей. На тлі пекельної картини вони розкладають пікніки та роблять ефектні селфі.

Раніше вогонь лісових пожеж в Італії дістався до парку неподалік знаменитого вулкана Етна. Полум’я поширювалося на горі Сан-Лео, що за два десятки кілометрів від туристичного центру.

А у серпні на індонезійському острові Ява знову почалося виверження вулкану Мерапі.

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Новини світу: ісландський вулкан Фаградальсф’ядль знову активно вивергається

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