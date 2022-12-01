В Іспанії шукають відправника вже 6 листів із вибухівкою, які пов'язані із військовою допомогою Україні

Іспанська поліція продовжує розслідувати випадки так званого "поштового тероризму", адже окрім нашої амбасади, посилки з вибухівкою отримали канцелярія прем'єра Іспанії, авіабаза, яка постачає нашій країні розвіддані, та кілька годин тому посольство США. Це вже шоста така посилка, всі попередні - мали ознаки того, що їх міг відправити той самий адресант, йдеться в ТСН.

“Матеріал саморобний, у всіх 5-ти згортках матеріал однаковий. Є ознаки того, що ці пакунки походять з території Іспанії, але я кажу про це з обережністю”, - каже заступник міністра МВС Іспаніх Рафаель Перес.

Почалося все з посилки до українського посольства у Мадриді. Підозрілий пакунок нібито з документами на ім'я посла, але без зворотньої адреси, передали коменданту посольства, який відповідає за охорону. Вже він обережно відкрив його подалі від людей і встигнув відкинути, коли пристрій вибухнув. Комендант отримав легкі травми, його забрали до шпиталю, а у вітчизняному МЗС заявили, посилюють заходи безпеки. “Я наказав усім іноземним дипломатичним установам України негайно посилити заходи безпеки. Ми захищатимемо кожного українця не лише в Україні, а й за кордоном усіма доступними засобами. Коли буде встановлено, хто вчинив цей теракт, ми зробимо все, щоб ця людина чи ці люди зазнали максимального покарання”, - заявив Дмитро Кулеба.

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Іспанська поліція розслідує злочин як теракт. Вже невдовзі правоохоронцям додається роботи - пакет з вибуховим пристроєм отримує іспанська команія-виробник зброї, зокрема, протитанкових гранатометів, які постачають до України. Посилки з вибухівкою прямують і до офісу іспанського прем'єра, і до Міністерства оборони країни. А ще на військово-повітряну базу, з якої відправляють літаки з допомогою для нашої держави. Не всі пакунки знешкоджують.

“У цьому випадку спеціалісти зі знешкодження вибухових речовин не підірвали згорток, а почали його нейтралізацію, що могло би полегшити аналіз оболонки, займистого матеріалу та використаного механізму детонації. Це може полегшити встановити автора розсилки", - додав Перес.

Джерело агентства “Ройтерз” каже, поштовій службі Іспанії запропонували проводити попередню перевірку таких конвертів.

Хто саме стоїть за поштовим тероризмом - слідчі ще з'ясовують. Хоча український посол, на ім'я якого і надійшла одна з посилок, каже, методи країни-агресорки добре відомі. Мадрид і справді надав чимало допомоги для боротьби з російською агресією. У листопаді в Іспанії запрацював центр підготовки українських військових, а лише напередодні - іспанський уряд оголосив, що надасть Україні засоби ППО, зокрема, зенітно-ракетні комплекси "Хок".

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