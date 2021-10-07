В Італії прокинувся популярний серед туристів вулкан і налякав Європу

Потоки лави дійшли до берегової лінії острова.

В Італії недалеко Сицилії почав вивергатися популярний серед туристів вулкан Стромболі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16: 45.

Також читайте Виверження вулкана на Канарах: у земній корі утворилися нові тріщини

Свідки кажуть, спочатку почули звук немов вибуху, а потім побачили, як в небо піднімається стовп диму і попелу.

Як повідомляє The Watchers, потужний вибух на вулкані Стромболі стався приблизно о 14:17 за місцевим часом 6 жовтня. Потоки лави дійшли до берегової лінії.

Тим часом, вулкан на іспанському острові Ла-Пальма зруйнував вже тисячі будинків, винищив бананові плантації і змусив покинути свої будинки більше шести тисяч чоловік. Вивергається він вже більше двох тижнів , і поки ознак затихання немає. Навпаки обвал стінок одного з кратерів тільки збільшив кількість лави. Розпечені річки постійно сповзають в Атлантичний океан і потроху розширюють територію острова — він вже збільшився на 20 гектарів.

Новини світу: італійський вулкан Стромболі прокинувся і налякав Європу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання