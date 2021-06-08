В Івано-Франківській області на газопроводі пролунав вибух: подробиці та фото

Вибух стався через розгерметизацію газопроводу.

Поблизу села Клузів Тисменицького району Івано-Франківської області у вівторок, 8 червня, стався вибух на газопроводі Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці.

Про це у коментарі ТСН.ua підтвердили у ДСНС в Івано-Франківській області.

"Вибух стався на магістральному газопроводі Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці. Це сталось через розгерметизацію. На даний час аварію уже локалізовано шляхом перекриття засувок. Район розгерметизації – дачний масив, найближчий дачний будинок знаходиться на відстані 100 метрів, з якого евакуйовано двох людей", - повідомили у ДСНС.

"Галка"

За попередніми даними, постраждалих під час вибуху немає.

Оператор ГТС України повідомив, що вибух стався орієнтовно о 12:40 8 червня без подальшого загоряння. Небезпеки для місцевих жителів немає.

"Загрози припинення газопостачання в прилеглих населених пунктах немає, цей інцидент також не впливає на транзит газу до ЄС", - йдеться у повідомленні.

В МВС України повідомили, що на місці події також працюють слідчі та вибухотехніки. Також там присутні аварійні бригади "Івано-Франківськгаз" та Богородчанського ЛВ УМГ, що обслуговує даний газопровід. Від ДСНС залучено 28 осіб та 9 од. техніки.

"За інформацією очевидців стався хлопок частини газопроводу у місці переходу з землі на поверхню без подальшого горіння. На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки Нацполіції. Житлові будинки на відстані 1 км та завод ПРаТ "Івано-Франківськцемент" на відстані 500 м. Проведено очеплення місця розгерметизації. Аварійною бригадою РЕМ проведено знеструмлення с. Клузів", - йдеться у повідомленні.

МВС

Нагадаємо, раніше вибух на газопроводі стався під Лубнами в Полтавській області. Тоді ймовірною причиною аварії називали диверсію.

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