В Івано-Франківську 8 студентів отруїлися невідомою речовиною: троє у реанімації

Діти потрапили до реанімації з потьмареною свідомістю, блювотою та слабкістю.

Надзвичайна подія в Івано-Франківську. Вночі жителів мікрорайону розбудив неприємний запах. Через це довелося евакуювати студентів тутешнього коледжу, які мешкали у гуртожитку. Втім було запізно - 8 людей отруїлися невідомою речовиною.

Як почуваються студенти та чи відома причина їхньої недуги - у матеріалі ТСН.19:30.

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17-річна Тетяна - одна з тих, хто потрапив до лікарні вночі просто з гуртожитку. Згадує - сильний запах, схожий на газ, першими відчули ті, хто був у кімнатах з відчиненими вікнами.

"Почали в коридорі кричати дівчата, а в мене у кімнаті вікно було закрите. Я вихожу і чую дуже різкий запах. Ніби на газовій плиті відкрили газ. На цілий гуртожиток. По всіх поверхах", - розповідає постраждала Тетяна Квецько.

Загалом у лікарні опинилися 7 дівчат і один хлопець. Усі - студенти коледжу "Технологій та бізнесу" віком 16-17 років. Троє з них потрапили до реанімації у тяжкому стані. Інші у неврології.

"Потьмарена свідомість, блювота, слабкість - це діти, які потрапили до реанімації. Їхній стан протягом ночі суттєво покращився. Це інгаляційне отруєння невідомою поки що речовиною. Думаємо про якийсь газ", - зазначив завідуючий відділенням обласної дитячої лікарні Ярослав Криштафович.

Новини України: в Івано-Франківську 8 студентів коледжу отруїлися невідомою речовиною

Саме про запах газу твердять і мешканці багатоповерхівок довкола гуртожитка. Налякані люди повибігали серед ночі. Кілька годин провели просто неба, поки газовики, рятувальники та поліція обстежували мікрорайон. Врешті всім дозволили повернутися додому. Зранку шукати винних зібралася комісія з надзвичайних ситуацій. Газовики запевняють: перевірили свої мережі, витоку немає. Тож зараз основна версія така: вулицею проїхала цистерна з одорантом, яка розгерметизувалася. Одорант - це хімічна сполука, яку додають до природного газу, аби його ідентифікувати, оскільки сам він запаху не має. І таку цистерну дійсно вже побачили на камерах відеоспостереження.

Кому цистерна належить і що саме перевозила - нині зясовують. Мікрорайон обстежили, нині у повітрі небезпечних речовин не виявили, тож загрози для здоров'я людей немає. Щодо причин - висновки оприлюднять протягом тижня.

Нагадаємо, у Харкові масово потруїлися люди після відвідин двох місцевих ресторанів. За словами медиків, до лікарень доправили 28 людей, серед яких - п'ятеро дітей віком від 6 до 16 років.

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