В Івано-Франківську чоловік шокував інтимною витівкою у маршрутці: його затримали і покарали

Чоловіка у Франківську покарали за інтим у маршрутці

Реклама

В Івано-Франківську суд на 17 000 гривень покарав чоловіка, який у громадському транспорті оголився та зайнявся самозадоволенням на очах у шокованих пасажирів.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.

Чоловік з Івано-Франківська шокував витівкою у маршрутці №55

Як зазначається в матеріалах кримінального провадження, подія сталася 10 травня 2026 року в самому центрі міста. Приблизно о 14:00 дня чоловік перебував на зупинці громадського транспорту за адресою: вул. Привокзальна площа, 1. Там він сів у комунальний автобус, який курсував за популярним міським маршрутом №55.

Реклама

Вже всередині салону в пасажира «раптово виник умисел на вчинення хуліганських дій». Усвідомлюючи, що перебуває в абсолютно громадському місці поряд із десятками людей, які здійснювали проїзд, чоловік вирішив «продемонструвати повне нехтування загальноприйнятими нормами моралі. Виявляючи безсоромність, грубу непристойність та зневагу до оточуючих, він у присутності сторонніх осіб раптово оголив свій статевий орган та почав публічно мастурбувати».

Правоохоронці кваліфікували цей інцидент за ч. 1 ст. 296 КК України як хуліганство, що супроводжувалося винятковим цинізмом.

На суді чоловік розкаявся через свій вчинок

Справу розглядав Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області. Беручи до уваги, що обвинувачений повністю визнав свою провину, розслідування та судовий розгляд проводилися в порядку спрощеного провадження — без проведення слухань у залі суду та за відсутності самих учасників процесу.

При призначенні остаточного покарання суддя детально вивчив дані про особу порушника. З’ясувалося, що чоловік народився та проживає в Івано-Франківську, має повну середню освіту, є одруженим та офіційно визнаний особою з інвалідністю 3 групи. Раніше він ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває.

Реклама

Головною та єдиною обставиною, яка суттєво пом’якшила покарання бешкетника, суд визнав його щире каяття у вчиненому проступку. Обставин, які б обтяжували провину чоловіка, слідчі під час досудового розслідування не встановили.

Остаточне покарання за непристойний перформанс

Зваживши на ступінь тяжкості вчиненого кримінального проступку та дані про особу винного, суд дійшов висновку, що для його виправлення та запобігання новим подібним випадкам у майбутньому буде цілком достатньо покарання у вигляді грошового штрафу в межах чинної санкції статті.

Суд ухвалив: чоловіка визнати винуватим у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Запобіжний захід щодо засудженого до набрання вироком чинності не обирався. Цивільних позовів від шокованих пасажирів автобуса чи процесуальних витрат у цій справі зафіксовано не було.

Реклама

Вирок суду / © ТСН

Новини партнерів