В Івано-Франківську чоловік заплатить 17 000 гривень через шокувальну витівку у маршрутці

Івано-Франківський міський суд виніс вирок чоловіку через грубе порушення громадського порядку. Він оголився у маршрутці та 8 хвилин мастурбував. За це чоловік заплатить 17 000 гривень штрафу.

Про це йдеться у вироку суду.

Інцидент у маршруті №40

Подія сталася в Івано-Франківську 22 березня 2026 року близько 15:30. Потерпіла сіла в автобус №40 на зупинці по вулиці Дністровській. Поруч із нею примостився чоловік, який, за версією слідства, мав «раптово виниклий умисел» на хуліганство.

Посеред білого дня, ігноруючи присутність інших пасажирів та норми моралі, чоловік оголився та почав мастурбувати. Як зазначено у вироку, це «дійство» тривало близько 8 хвилин. Суд охарактеризував вчинок як такий, що супроводжувався винятковим цинізмом та демонстративною зневагою до суспільства.

Що розповів підсудний

Справу розглядали за спрощеною процедурою без проведення відкритого слухання, оскільки обставини не викликали сумнівів. Обвинувачений — раніше не судимий безробітний чоловік із Херсона.

Суд врахував як пом’якшувальну обставину «щире каяття» підсудного, проте тяжкість проступку та його безсоромність вимагали реального покарання.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство) та оштрафував його на 17 000 гривень.

У засудженого є 30 днів на апеляцію, проте оскаржити фактичні обставини справи він уже не зможе.

