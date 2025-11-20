В Івано-Франківську спалахнув скандал через пандус для 5-річного хлопчика: чому сусіди проти

Будинок Івано-Франківська, де люди проти пандуса / © ТСН

В Івано-Франківську мешканці будинку заборонили комунальникам облаштовувати коло їхнього під’їзду пандус. Бо, мовляв, він завеликий та псує естетику двору. Виконавці запевняють — інклюзивна конструкція виконана згідно з нормативами, тож компактнішою бути не може. Поки сторони сперечаються, у заручниках 5-річний хлопчик з інвалідністю.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Пасс.

В Івано-Франківську люди не дозволили встановити пандус для дитини з інвалідністю. Шеленки оселилися тут кілька років тому — продали квартиру на 6 поверсі, аби купити тут на 1. Заради сина, бо їхній 5-річний Марко має важку форму епілепсії, не ходить і сам не сидить. Подихати свіжим повітрям, в лікарню чи на реабілітацію — щодня мама його возить у візочку. Тягати сходами — дедалі складніше.

«Син росте так само. І коли ми сюди переселилися, ми вже планували, що тут буде пандус, тут в нас є така гарна зелена зона, де я зможу з ним, наприклад, коли він вже буде дуже великий, дуже важкий, я вже не зможу так подорожувати з ним по цьому місту, і зможу тут його вивезти на свіже повітря», — каже Оксана Шеленко.

Про пандус — Оксана сусідів попередила заздалегідь. І всі вони письмово погодились. Аж поки комунальники не приїхали його встановлювати. Виконана згідно з нормами інклюзивна конструкція мешканцям не сподобалася. Мовляв, 6-метровий металевий пандус задовгий та неестетичний. Не там стоятиме, тож всім заважатиме.

Мешканці будинку навіть про швидку та пожежну згадали, мовляв, їм заважатиме майбутній пандус. Хоча у двір і так не заїхати — з усіх боків його поперекривали сусіди парканами, грядками, альтанками, столиками.

Одна із сусідок, яка сварилася з комунальниками, після скандалу і розголосу обличчя показувати не хоче. І вже твердить — мешканці вже не вимагають зміни конструкції — лише просять розвернути її трохи убік.

«Тому що крім цієї дитини-інваліда, у нашому будинку є ще діти, і я сподіваюся, що буде багато діток, які також хочуть бігати, скакати, гратися в м’ячики, в бадмінтони і тому подібне. І цей пандус, ну що вони будуть, бігати по пандусі чи прискакувати?», — заявила вона.

Комунальники готові готові внести зміни. Але, якщо норми — зокрема кут — нахилу будуть дотримані. Представник уповноваженого з прав осіб з інвалідністю каже — люди мають звикати, що безбар’єрний простір повинен стати нормою. Надто зараз, під час війни, яка калічить і військових і цивільних.

