В Івано-Франківську знову зіграли військове весілля: спецпризначенець з Харкова одружився з місцевою дівчиною

В Івано-Франківську знову грають військове весілля.
Спецпризначенець з Харкова спеціально приїхав сюди, щоб одружитися з місцевою дівчиною. Молодята кажуть: пів року війни по-справжньому перевірили їхні почуття.
Про це пише ТСН.
Вже 5-тий місяць їх розділяють понад тисяча кілометрів. Він служить у Харкові, вона живе в Івано-Франківську. На кілька днів його відпускають до неї - зіграти весілля. Це таки на часі - впевнений чоловік.
Іван - спецпризначенець харківської поліції. Коли росіяни розпочали повномасштабне вторгнення, була його нічна зміна. Дзвінок коханого з єдиним словом - "війна"- розбудив Наталю. У перші дні службу Іван ніс на північній Салтівці - саме тому районі Харкова, який найбільше обстрілював та нищив ворог. Тоді Іван зачищав територію від диверсантів. А зараз допомагає евакуйовувати людей з тимчасово окупованої території.
Щоразу в небезпечних ситуаціях, каже, згадував посмішку коханої, і наче сил ставало більше.
На білій весільній сукні, як у принцеси, наполіг Іван. Це була його мрія з перших днів знайомства.
І сам цього дня - вперше з початку війни - вбрався у костюм, бо ж форму від лютого практично не знімає. Весільна церемонія небагатолюдна лише батьки молодят. Тато й мама Івана - тут зустрілись після тривалої розлуки. Жінка з онуками на Західній Україні в евакуації. А от пан Микола вирішив принципово - домівку на Харківщині не залишати. Хоча їхнє Барвінкове рашисти безбожно щодня поливають вогнем.
На весіллі немає лише Наталчиного батька. У ці хвилини він у шпиталі. Механік танкової бригади, він був поранений у бою за Рубіжне. Дітям обіцяє неодмінно одужати - вже мріє про онуків. Весільну подорож молодята планують після перемоги і неодмінно Україною.
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