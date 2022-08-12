Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Івано-Франківську знову зіграли військове весілля: спецпризначенець з Харкова одружився з місцевою дівчиною

Дата публікації
Перегляди
978
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Івано-Франківську знову зіграли військове весілля: спецпризначенець з Харкова одружився з місцевою дівчиною

Фото: ТСН.ua

В Івано-Франківську знову грають військове весілля.

Спецпризначенець з Харкова спеціально приїхав сюди, щоб одружитися з місцевою дівчиною. Молодята кажуть: пів року війни по-справжньому перевірили їхні почуття.

Про це пише ТСН.

Вже 5-тий місяць їх розділяють понад тисяча кілометрів. Він служить у Харкові, вона живе в Івано-Франківську. На кілька днів його відпускають до неї - зіграти весілля. Це таки на часі - впевнений чоловік.

Іван - спецпризначенець харківської поліції. Коли росіяни розпочали повномасштабне вторгнення, була його нічна зміна. Дзвінок коханого з єдиним словом - "війна"- розбудив Наталю. У перші дні службу Іван ніс на північній Салтівці - саме тому районі Харкова, який найбільше обстрілював та нищив ворог. Тоді Іван зачищав територію від диверсантів. А зараз допомагає евакуйовувати людей з тимчасово окупованої території.

Щоразу в небезпечних ситуаціях, каже, згадував посмішку коханої, і наче сил ставало більше.

На білій весільній сукні, як у принцеси, наполіг Іван. Це була його мрія з перших днів знайомства.

І сам цього дня - вперше з початку війни - вбрався у  костюм, бо ж форму від лютого практично не знімає. Весільна церемонія небагатолюдна лише батьки молодят. Тато й мама Івана - тут зустрілись після тривалої розлуки. Жінка з онуками на Західній Україні в евакуації. А от пан Микола вирішив принципово - домівку на Харківщині не залишати. Хоча їхнє Барвінкове рашисти безбожно щодня поливають вогнем.

На весіллі немає лише Наталчиного батька. У ці хвилини він у шпиталі. Механік танкової бригади, він був поранений у бою за Рубіжне. Дітям обіцяє неодмінно одужати - вже мріє про онуків. Весільну подорож  молодята планують після перемоги і неодмінно Україною.

Читайте також: 

ТСН побувала на військовому весіллі

ТСН побувала на військовому весіллі

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
978
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація