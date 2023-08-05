В Ізюмі рятувальники намагаються знайти тіла загиблих від авіабомби ще торік у березні

Через півтора року після трагедії розпочали розбирати завали.

В Ізюмі, на Харківщині, рятувальники почали розкопувати руїни будинку, на який окупанти скинули авіабомбу ще торік у березні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Тоді загинули майже пів сотні жителів, які ховалися в підвалі. Утім, серед списків загиблих місцеві не дорахувалися ще 10-тьох сусідів. Припускають - їхні тіла можуть бути під завалами.

Гучний гуркіт і завіса з пилу накрила будинок після обвалу плити. Відтоді як сюди влучила авіабомба стіни буквально розсипаються.

Рятувальники демонтували аварійні плити, щоб убезпечили місце для розбору завалів. Під горою цегли шукатимуть рештки загиблих. Дуже багато осіб залишаються безвісти зниклими. Тому роботи будуть продовжені до повного кінця.

Дев’ятого березня торік, коли точилися запеклі бої за Ізюм, окупанти на будинок скинули авіабомбу. Тоді у підвалі ховалися десятки людей. Найменшій загиблій було лише три роки.

Тоді загинули майже півсотні людей. Окупанти не пускали рятувальників на допомогу майже 3 тижні.

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Майже чотири місяці працівники ДСНС під час окупації розбирали завали. Втім голіруч дістатися до підвалів було неможливо. Через півтора року після трагедії жителі дому не можуть дорахуватися ще десятьох сусідів.

Працюватимуть допоки не вигребуть з підвалів останню цеглинку, кажуть рятувальники. Зізнаються, робота складна, адже будівля в аварійному стані. Окрім авіабомби, росіяни поцілили сюди з танка щонайменше тричі. До руїн місцеві позносили фото загиблих. А колишню назву - Першотравнева - змінили на вулицю Пам’яті.

За прогнозами надзвичайників, розбиратимуть завали щонайменше тиждень. Сусіди та родичі сподіваються на звістку про своїх безвісти зниклих.

Цьогоріч чи не найбільшого удару по Харківщині окувати завдали у ніч проти 26 травня, коли атакували дронами Shahed Харківський район. Ворог влучив по території нафтобази. Було пошкоджено обладнання для перекачування нафтопродуктів. На місці спалахнула велика пожежа.

Вже вранці під ворожу атаку потрапив Ізюм. Там спалахнула пожежа на пилорамі. Горіли будівля ліцею і гаражі із сільгосптехнікою. У місті зруйновано будівлю Центру комплектування (військкомату).

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