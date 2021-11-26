"В кафе чи на зрадницькій квартирі": Зеленський запросив журналіста на свій день народження

"В кафе чи на зрадницькій квартирі": Зеленський запросив журналіста на свій день народження

Між журналістом і президентом виникла пересварка.

Президент Володимир Зеленський запросив на свій день народження журналіста "Української правди" Михайла Ткача.

Про це президент сказав під час пресконференції 26 листопада.

"Наступного разу саме на день народження, 25 січня, я вас запрошую. Я хочу, щоб Ви прийшли на мій день народження. Щоб ми з Вами сіли в кафе, чи знов на якісь зрадницькій квартирі, яку ви там знімили... Я вас запрошую", - сказав президент.

На це Ткач відповів: "Дякую".

Слід зауважити, що між президентом і журналістом виникла пересварка, пов'язана із розслдіування Ткача. У ньому Офіс президента звинуватили у неправомірному використанні державних ресурсів.

Слді зауважити, шо під час пресконференції президент заявив, що він має право проживати на державній дачі, проте планує звідти з'їхати. Він також зазначив, що журналісти не мали права запускати дрони над державними об'єктами, проте все ж це зробили.

Нагадаємо, під час пресконференції Володимир Зеленський розкритикував журналіста Савіка Шустера за те, що той дестабілізовує ситуацію в Україні. Президент зауважив, що не звинувачує Шустера, бо, можливо, він "не зі зла служить оліхаргам", але "служить". Зеленський пояснив, що Шустер в ефірах мовляв маніпулює темами й інформацією.

Читайте також: