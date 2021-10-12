В Каліфорнії шукають тіла на місці падіння літака, який врізався в житловий квартал

Уламки спричинили масштабні пожежі.
Принаймні двоє людей загинули, двоє дістали легких опіків, десятки - в шоці, коли двомоторна «Сесна» впала з неба в передмісті Сан-Дієго просто посеред житлового кварталу.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
За кілька секунд до падіння диспетчери попереджають пілота, що «Сессна» летить занадто низко, і просять набрати висоту. Він нічого не відповідає, з невідомих поки причин. Можливо, намагається дотягнути до аеропорту, але - падає. І вбиває водія вантажівки, зачепивши машину крилом.
Пілот "Сессни" теж загинув. Момент падіння потрапив на камеру спостереження. Літак врізається в житловий квартал за сотню метрів від школи, повної дітей. Місце катастрофи нагадує зону бойових дій.
«Два будинки вигоріли вщент. Ще десять постраждали частково. Шматки літака розлетілися по цілому кварталу. Ось, чому все загорілося. Такого кожен день не бачиш. Це багатьох з нас сильно приголомшило», - кажуть в місцевій швидкій.
Від вантажівки залишився лише металевий каркас, те саме - з будинком поруч. Уже відомо, що за штурвалом був батько двох дітей, кардіолог Сугата Дес, він же - власник літака.
Досвідчений пілот, літав «Сесною» з дому, розташованого в Каліфорнії, на роботу в лікарню сусіднього штату Аризона. Чи перебував з ним хтось на облавку, досі не повідомляють. Тож кількість жертв може зрости.