В Каліфорнії шукають тіла на місці падіння літака, який врізався в житловий квартал

В Каліфорнії шукають тіла на місці падіння літака, який врізався в житловий квартал

Уламки спричинили масштабні пожежі.

Принаймні двоє людей загинули, двоє дістали легких опіків, десятки - в шоці, коли двомоторна «Сесна» впала з неба в передмісті Сан-Дієго просто посеред житлового кварталу.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

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За кілька секунд до падіння диспетчери попереджають пілота, що «Сессна» летить занадто низко, і просять набрати висоту. Він нічого не відповідає, з невідомих поки причин. Можливо, намагається дотягнути до аеропорту, але - падає. І вбиває водія вантажівки, зачепивши машину крилом.

Пілот "Сессни" теж загинув. Момент падіння потрапив на камеру спостереження. Літак врізається в житловий квартал за сотню метрів від школи, повної дітей. Місце катастрофи нагадує зону бойових дій.

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«Два будинки вигоріли вщент. Ще десять постраждали частково. Шматки літака розлетілися по цілому кварталу. Ось, чому все загорілося. Такого кожен день не бачиш. Це багатьох з нас сильно приголомшило», - кажуть в місцевій швидкій.

Від вантажівки залишився лише металевий каркас, те саме - з будинком поруч. Уже відомо, що за штурвалом був батько двох дітей, кардіолог Сугата Дес, він же - власник літака.

Досвідчений пілот, літав «Сесною» з дому, розташованого в Каліфорнії, на роботу в лікарню сусіднього штату Аризона. Чи перебував з ним хтось на облавку, досі не повідомляють. Тож кількість жертв може зрости.

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