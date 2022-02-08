В Канаді заборонили постачати зібранням антивакцинаторів їжу і пальне, на їхній захист став Трамп

В Канаді заборонили постачати зібранням антивакцинаторів їжу і пальне, на їхній захист став Трамп

Протестувальники в середмісті Оттави у відповідь називають Трюдо боягузом.

Надзвичайний стан в охопленій протестами Оттаві: там вже більше тижня мітингують далекобійники, виступаючи проти вакцинації. Вони зайняли середмістя, в облозі парламент. Вперше за останній тиждень на ситуацію відреагував прем’єр Канади. Джастін Трюдо заявив, що протест має закінчитися. Далекобійники мають підтримку з-за кордону, за них уже висловлювалися і колишній президент США Трамп, і ексцентричний мільярдер Ілон Маск.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Конвой свободи - чи конвой терору. Канада намагається визначити, де провести межу дозволених мирних зібрань, на яких з’являються прапори зі свастиками, цілодобово не вщухають сирени, постійно розриваються петарди. Оттава наче в облозі. В місті оголошують надзвичайний стан. Після тижня повної тиші прем’єр Джастін Трюдо виходить з карантина і дає оцінку протестам. Вона - нищівна. Вибори були не так давно, заявляє Трюдо, і своїм волевиявленням канадійці продемонстрували, що вірять в науку, вакцини, маски. А отже протест - це незмога меншості змиритися з вибором більшості.

«Вони блокують нашу економіку, нашу демократію, вони залякують громадян. Це повинно зупинитися. Жителі Оттави не заслуговують на знущання на власних вулицях, на прапори зі свастиками, насмішки через те, що вони носять маски», - заявляє Трюдо.

Протестувальники в середмісті Оттави у відповідь називають Трюдо боягузом. І продовжують вимагати відставки його уряду та скасування усіх антиковідних обмежувальних заходів. Зокрема і того, що став приводом для протесту: відтепер перетинати кордон між Канадою і Штатами можна тільки повністю вакцинованим.

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який до останнього не бажав вводити карантинні заходи в Америці, коли пандемія коронавірусу тільки почала ширитися світом, охоче підтримав сусідських далекобійників.

«Годі вже їм втручатися в наше життя, в наш бізнес. Все, годі «ковіду», ми йдемо далі. Подобається їм це чи ні. Ми йдемо далі. Нас набагато більше, ніж їх. Просто зараз хоробрі канадійці захищають нашу свободу краще, ніж наші лідери», - заявив Трамп.

Прем'єр Канади відреагував на протести в Оттаві | Новини світу

Платформа GoFundMe, де збирають гроші на будь-які проєкти, вирішила закрити рахунок організаторів протесту і повернула людям десять мільйонів доларів, які переводили антивакцинатори з усіх куточків Канади і Штатів, бо далекобійники стали їхнім символом. В неділю поліція заборонила постачати мітингарям їжу і пальне. За це тепер заарештовують. За останню добу заарештованих - два десятки, штрафів - майже тисяча.

«Кожен поліцейський зараз над цим працює, ми скасували вихідні, на роботі зараз кожен здоровий поліцейський. Деякі працюють вже півмісяця - щодня, в найхолодніші дні в році, в найхолодніший лютий за десять років», - каже голова поліцейського департаменту Оттави Пітер Слоулі.

Невакцинованих у Канаді залишилося приблизно 10 відсотків. Але протест далекобійників підтримує майже третина населення. Будь-яка помилка уряду може перетворити його на серйозну політичну кризу.

Читайте також:

Путін та Макрон уклали угоду щодо України - ЗМІ

Нові і класичні симптоми "Омікрону": як проявляється "мутант" у дітей, дорослих та вакцинованих

Депутат Кузьміних не з’явився на засідання суду, де йому вдруге спробували обрати запобіжний захід