В Карпатах випробовують кінні рейди, які приваблять до Україні туристів: вершником бути не обов'язково

Популярні за кордоном кінні рейде відтепер з'явились і в українських Карпатах – це спільний україно-польський проєкт, йдеться в ТСН.

Першими випробовували офіційні маршрути 20 туристів з Польщі та України, які є досвідченими вершниками, у сідлі по пів життя. "Ви у взаємодії не з тренажером, не з залізякою, а живою твариною. І для того, щоб поїхати, вершник повинен створити контакт з твариною. Кінь - не мотоцикл, якого можна відставити, це істота, яка має емоції", - переконує учасник кінного рейду Остап Лунь.

Втім, є серед мандрівників були ті, хто досі коней хіба бачили, тож кількаденну подорож верхи сприймали як пригоду. "В житті треба все спробувати, побачити, відчути. Зрештою за кордоном цей туризм набув шаленої популярності. Думаю, тут він також приживеться", - каже Роман.

Перший офіційний кінний маршрут горами завдовжки 70 км і тривалістю 4 дні, він проходить хребтами Чивчино-Гринявських гір: від Перкалаби до Шибеного. Основний бонус не екстрим, а неймовірні краєвиди, часто недоступні для піших мандрівників. "Можна велику відстань подолати і дістатися таких місць, що пішки було б не під силу, тож можна більше побачити. Навіть у важкодоступних місцях, де людина не пройде", - переконує полька Богуслава.

"Фантастичні місця, масса маршрутів, дикі місця. Вся Європа їздить на конях так, як ми на велосипедах. І тому вони весь час шукають нові місця для катання", - переконує Остап.

Хоча розроблений маршрут не буде легким, та здолати його допоможуть тварини. Коней для подорожі підібрали гуцульської породи, ідеальної для таких мандрівок. "Він не норовистий, він має такий хороший, спокійний норов. І таким чином люди, які не навчені, можуть сісти і поїхати одразу на цьому коні", - каже директор національного природного парку "Верховинський" Михайло Нечай.

Україна має неймовірний потенціал для розвитку кінного туризму, переконані іноземні учасники рейду. Вони мають з чим порівняти, бо об'їздили вже не одні гори, то ж після війни радять чекати на справжній туристичний бум.

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