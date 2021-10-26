"В кишені були горішки і яблуко": історія дивовижного порятунку старенької, яка дві доби пролежала в полі

"В кишені були горішки і яблуко": історія дивовижного порятунку старенької, яка дві доби пролежала в полі

Знайти жінку живою односельці вже не сподівалися.

На Житомирщині розшукували 67-річну жінку, яка пасла худобу, але ввечері додому так і не повернулася. Місцеві спочатку самотужки, а потім із копами прочісували поля та лісопосадки, але марно. І коли вже не сподівалися знайти її живою, таки натрапили на жінку.

Про те, що з нею сталось та як вдалося вижити - 26 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Світлана Маркова оговтується від пережитого та розповідає, що пасла худобу, коли хтось підпалив сухостій. Вона намагалася перегнати худобу подалі від вогню та диму, але перечепилася і впала. А підвестися вже не змогла.

Рідні забили на сполох ввечері, коли худоба прийшла додому сама, без жінки. Спочатку намагалися знайти її самотужки, а зранку подзвонили у поліцію. Цілий день усе село і кілька десятків поліцейських прочісували поля та лісопосадки.

Новини Житомирської області: що трапилося з 67-річною жінкою, яку розшукували дві доби

Сільська голова Надія Залевська зізнається, що знайти жінку живою вже не сподівалися.

Але надвечір другого дня пошуків, поліцейські почули з кущів заклик про допомогу. Ледь притомну жінку забрала "швидка". Медики діагностували у неї вивих ключиці і переохолодження.

Сама жінка про пережите згадує неохоче. Каже, що не відчувала холоду, а от від голоду та спраги мучилася. Вона каже, що в кишені мала кілька горішків і яблуко - цього було достатньо.

Рідні пані Світлани кажуть, жінка самотня. Прихистили її кілька років тому, відтоді вона допомагає їм по господарству. Але запевняють - після мандрів жінки пасти худобу їй вже не дозволять.

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