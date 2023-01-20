В пакунки збирають іграшки та гірлянди.
На Софійській площі в Києві демонтують головну новорічну ялинку країни. Демонтаж розпочали сьогодні вранці. І першим на землю спустили герб України, який цьогоріч прикрашав маківку ялинки.
Про це повідомляє ТСН.ua з місця події.
Робітники вже зняли з ялинки штучну хвою та іграшки. За допомогою підйомника розбирають металевий каркас ялинки. Нагадаємо, її висота 12 метрів.
Ялинка незламності простояла на площі рівно місяць. За цей час її відвідали тисячі киян. Також ялинка потрапила в п'ятірку найкращих ялинок світу, посівши 5 місце.
Нагадаємо, аномально тепла погода продовжує дивувати киян. Мешканці столиці помітили веселку, що є дуже рідкісним явищем для січня, а після цього місто накрив густий туман. Все це на день свята Водохреще.
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