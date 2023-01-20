В пакунки збирають іграшки та гірлянди.

На Софійській площі в Києві демонтують головну новорічну ялинку країни. Демонтаж розпочали сьогодні вранці. І першим на землю спустили герб України, який цьогоріч прикрашав маківку ялинки.

Про це повідомляє ТСН.ua з місця події.

Робітники вже зняли з ялинки штучну хвою та іграшки. За допомогою підйомника розбирають металевий каркас ялинки. Нагадаємо, її висота 12 метрів.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Ялинка незламності простояла на площі рівно місяць. За цей час її відвідали тисячі киян. Також ялинка потрапила в п'ятірку найкращих ялинок світу, посівши 5 місце.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, аномально тепла погода продовжує дивувати киян. Мешканці столиці помітили веселку, що є дуже рідкісним явищем для січня, а після цього місто накрив густий туман. Все це на день свята Водохреще.

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