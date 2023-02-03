В Києві можна побачити тропічних птахів-гігантів, яких врятували під час війни

Для сімох папуг жако в Київському зоопарку змайстрували хатинку, де їх можуть побачити відвідувачі.

В Київському зоопарку з’явилась нова експозиція у зимовому Пташнику, тут можна побачити сімох папуг жако, які були врятовані під час війни. Незвичні птахи півроку перебували на карантині. Тепер їх зможуть побачити всі бажаючі. Пернаті нарешті відчули себе у безпеці та комфорті у своїй новій хатинці, турботливо змайстрованій співробітниками зоопарку.

В зоопарку згадують, як на весні 2022 року сімох переляканих птахів привезли до них співробітники поліції, вилучивши у невідповідальних власників. Папуги були дуже змученими і кволими. На щастя ветеринарам та орнітологам вдалося їх вилікувати та реабілітувати. Тепер, після тривалого карантину врятовані жако зустрічають відвідувачів у зимовому Пташнику.

Фото київського зоопарку

Фото київського зоопарку

«Папуги жако – це досить великі птахи, які виростають до 30-35 сантиметрів і живуть до 50 років, а іноді і більше. Здоров'я папуги залежить від умов його утримання. Часто недотримання гігієни, температурного режиму та неправильне харчування може стати причиною його хвороби (цирковірус, орнітоз, сальмонельоз тощо) та передчасної загибелі. Пернаті, як правило, мають хороший імунітет, але навіть здорового птаха при недобросовісному відношенні можна занапастити», - розповідає сайту ТСН.ua Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Важливе значення для здоров’я птахів також є особливий, ретельно підібраний раціон, який складається зі спеціального гранульованого корму збагаченого усіма необхідними вітамінами та мінералами. А ще - папуги з задоволенням поїдають фрукти, плоди і насіння.

Фото київського зоопарку

Фото київського зоопарку

«Навесні, коли температура повітря стане комфортною для цих тропічних птахів, ми плануємо їх переселення до великого вуличного вольєру де вони зможуть насолоджуватися теплим сонечком, свіжим повітрям та навколишньою зеленню. Сподіваємось що вони утворять пари та потішать нас потомством», - додає Кирило Трантін.

Нагадаємо, що за час війни Київський зоопарк врятував та надав прихисток великій кількості птахів, ссавців та рептилій. Загалом – близько 400 врятованих тварин. Когось привезли із зон бойових дій, когось залишили люди, не маючи можливості утримувати свого улюбленця далі, а когось просто знайшли на вулиці та принесли до зоопарку.

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